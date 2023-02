“Accordo firmato in Serie A”: club ceduto per 800 milioni

L’annuncio arriva in diretta tv: il club di Serie A potrebbe presto avere un nuovo presidente. Ecco di chi si tratta

Un nuovo cambio di proprietà in Serie A. Sono tanti i club italiani che negli ultimi anni sono passati di mano.

Così l’Inter oggi è della famiglia Zhang che non sta, però, attraversando un periodo facile per via delle restrizioni imposte dalla Cina. Va meglio, invece, al Milan, che dopo una breve parantesi cinese, è stato gestito da Elliott. I Singer, che hanno puntato da sempre alla sostenibilità del club, hanno permesso ai tifosi rossoneri di tornare a festeggiare uno Scudetto. Ora il Diavolo è gestito da Gerry Cardinale. Ma ci sono tante altre squadre che hanno un proprietario straniero, spesso americano. Così è alla Roma, con i Friedkin, o allo Spezia con la famiglia Platek.

Nell’ultimo periodo si è parlato tanto della possibilità di un nuovo cambio di proprietà da parte dell’Inter. Zhang, d’altronde, sembra davvero aspettare solo l’offerta giusta per cedere i nerazzurri. Ma nelle scorse settimane non sono mancate le voci legate ad una nuova proprietà anche per la Juventus. Per i bianconeri è un momento complicato per via dei processi legati alle plusvalenze e agli stipendi. Prevedere come andrà a finire non è facile ma tante cose a fine stagione potrebbero cambiare. Al momento, però, né per l’Inter né per la Juve sembra esserci nulla di davvero concreto.

Napoli ceduto, l’annuncio di Momblano in diretta

Chi potrebbe cambiare per prima proprietà è così il Napoli di Luciano Spalletti. A darne notizia è stato il giornalista, Luca Momblano, intervenuto a QSVS su Telelombardia.

“Da ciò che mi è stato riferito – afferma Momblano – è che esiste già un preliminare di cessione del Napoli a 800 milioni già siglato tra De Laurentiis e l’acquirente, con promessa di cessione. Non sappiamo se ci sono clausole di uscita prima del 30 giugno, ma per fine stagione. L’acquirente proviene da un paese dell’ovest”. Potrebbe trattarsi, dunque, nuovamente di un acquirente americano.

Nuova proprietà e nuovo allenatore – “Spalletti avrebbe dato mandato a un importante procuratore italiano, per un eventuale cambio di panchina a fine anno”, conclude Mombalno