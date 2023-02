Kvaratskhelia ha deciso il suo futuro: ha stoppato l’agente

Il Napoli si prepara all’appuntamento di Champions League di questa sera contro l’Eintracht Francoforte. Spalletti si affida a Kvaratskhelia che in mente ha solo gli azzurri

Il Napoli torna in campo dopo aver battuto anche il Sassuolo nell’ultimo fine settimana di Serie A. Le cose in campionato vanno a gonfie vele con 15 punti di vantaggio sull’Inter ma questa sera il focus è tutto sulla Champions League.

La truppa di Spalletti si ritroverà di fronte l’Eintracht Francoforte, sesto in Bundesliga e desideroso di mettere i bastoni tra le ruote a chi invece conduce la Serie A. Il tecnico partenopeo si affiderà chiaramente alla sua straordinaria coppia gol composta da Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia. Il georgiano sta mettendo in mostra una stagione d’esordio in Italia pazzesca, ed anche in Champions si è già messo in luce tra gol ed assist nella fase a gironi. Il valore dell’esterno cresce partita dopo partita ma il suo pensiero resta indirizzato solo al Napoli. Secondo quanto riferito dalla ‘Rai’ Kvaratskhelia avrebbe infatti detto al suo agente di stoppare ogni interesse ed eventuali trattative con altri club in quanto ha tutta l’intenzione di resta in azzurro. Si prospetta quindi un adeguamento contrattuale con un ulteriore anno di contratto a Napoli. Riferiscono inoltre che non avrebbe chiesto clausola rescissoria.