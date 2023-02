Uno rescinde, l’altro costa 12 milioni: Milan, e non solo, all’erta

Il Milan, e non solo lui, drizza le antenne per due giocatori in uscita da un top club europeo: piste da seguire

Le tre vittorie delle ultime due settimane con Torino, Tottenham e Monza hanno riportato parzialmente il sereno in casa Milan. I rossoneri possono guardare con maggiore ottimismo al futuro, per la parte finale della stagione. E iniziano già a ragionare sulle prossime mosse di mercato per l’annata che verrà.

Notizie interessanti da questo punto di vista arrivano dal Barcellona. I blaugrana, a propria volta, devono programmare il futuro e pensano a sfoltire il proprio parco giocatori. Secondo ‘Sport’, il prezzo per Serginho Dest sarebbe stato fissato in 12 milioni di euro. Dallo statunitense si spera di monetizzare. E c’è anche da considerare quello che accadrà per Umtiti, per il quale l’obiettivo conclusivo sarebbe la rescissione. Il difensore francese, al momento, è in prestito al Lecce. Per la linea difensiva rossonera, potrebbe essere una ipotesi intrigante. Ma attenzione anche a una possibile permanenza in Puglia per il campione del mondo. Il club giallorosso lo ha protetto, coccolato e rilanciato e per lui questo conterebbe molto.