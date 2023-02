Allegri stufo: comunicato alla Juventus l’addio a fine della stagione

Questa potrebbe essere l’ultima stagione di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus: il tecnico livornese starebbe riflettendo

Non è una stagione semplice per la Juventus e per Massimiliano Allegri, chiamato a fronteggiare una situazione che prescinde dal terreno di gioco. L’addio in blocco di tutto il vecchio consiglio d’amministrazione e i 15 punti di penalizzazione pesano come macigni sul tecnico livornese.

I bianconeri sul campo non stanno affondando nell’oblio dopo la pesante penalizzazione subita, ma le difficoltà appaiono le stesse da inizio stagione. Gli uomini di Allegri non riescono ad imporsi con autorevolezza contro avversari di minore levatura e in Europa, al momento, si può tranquillamente parlare di disastro. Al termine della stagione, dopo che si saranno concluse tutte le vicende giudiziarie, la società si assesterà con un nuova dirigenza e anche il futuro di Allegri potrebbe cambiare.

Allegri anticipa la Juve: riflessioni su un possibile passo indietro al termine della stagione

Il futuro di Massimiliano Allegri è un rebus impossibile da risolvere in questo momento. Sarà il nuovo direttore sportivo, che la Juve incaricherà in estate, a deciderne le sorti o sarà lui stesso a fare un passo indietro? Il tecnico starebbe riflettendo.

Secondo l’insider di calciomercato ‘Salt & Pepper’, come ha postato sul proprio profilo ‘Twitter’, il tecnico livornese avrebbe comunicato alla società la propria volontà di fare un passo indietro al termine della stagione. Alla base di questa scelta, ci sarebbe un’insofferenza per la situazione che si è creata con i tifosi bianconeri. Allegri, infatti, è uno degli allenatori più contestati dalla tifoseria dell’intera storia della Juventus.

Il nodo per questo scenario sarebbe rappresentato dalla buonuscita, che la società dovrebbe riconoscere al tecnico livornese per terminare anzitempo il proprio contratto. La Juventus nella prossima stagione potrebbe ripartire da un tecnico-costruttore, che punti sui giovani e che sappia valorizzarne la crescita. Una scelta che dovrà essere presa da Calvo e dall’eventuale nuovo direttore sportivo. Per Massimiliano Allegri, invece, questa potrebbe essere l’ultima stagione sulla panchina bianconera, con l’ambizione di riuscire a tenere a galla una nave in acque tumultuose. Staremo a vedere.