Bufera Paredes tra critiche e insulti: “Tifosi nauseanti”

Leandro Paredes sta facendo discutere non poco sui social tra un brutto episodio che purtroppo ha coinvolto il centrocampista e le tante critiche dai tifosi juventini

La Juve sta reagendo sul campo e, a parte il pareggio insoddisfacente contro il Nantes, continua il suo percorso in campionato a caccia di punti importanti per proseguire la rincorsa Champions.

Una rimonta che è resa decisamente complicata dalla pesante penalizzazione da 15 punti in classifica e dalle tante concorrenti in gioco, ma a cui i bianconeri vogliono comunque credere, oltre i proclami e l’obiettivo salvezza sbandierato per levarsi di dosso pressione e luce dei riflettori. Intanto, all’orizzonte c’è anche il calciomercato estivo che è sicuramente condizionato dalle attuali prestazioni sul campo e non si può negare che ci si aspettava sicuramente di più da Leandro Paredes in regia. Allo stato attuale delle cose, è difficile che il calciatore argentino venga riscattato, dato che non è riuscito quasi mai a esprimere le sue qualità tecniche in mezzo al campo e a far decollare la Juve dal punto di visto del gioco. Nelle ultime ore, però, si è parlato tanto di lui anche per un altro episodio.

Paredes bersagliato dai tifosi dello Spezia: juventini infuriati

Per quanto, come potete notare anche dai tweet in basso, molti supporters della Vecchia Signora dedichino spesso delle critiche all’argentino, in molti si sono anche scagliati in sua difesa.

Infatti, l’ex Roma ieri è stato vittima di un brutto episodio. In occasione di un calcio d’angolo in favore della Juve, è stato bersagliato da insulti gravi e fischi mentre si è avvicinato alla bandierina, ovviamente recapitati dai tifosi dello Spezia. Un gesto assolutamente da condannare e che non può riguardare le prestazioni offerte dal campione del mondo. Di seguito vi mostriamo diversi tweet su questa scia.

Questo video è anche più schifoso del precedente. Tifosi nauseanti pic.twitter.com/DwN9C7KABV — scarlet✨ (@drogaelacrime) February 20, 2023

Che schifo, bravo #Paredes a non reagire, io avrei tirato il pallone in faccia a sti rincoglioniti razzisti.

Chissà, @FIGC questo è linguaggio accettabile grazie al calcio?

Questo clima è tutta colpa vostra, fortuna che tra poco sarete tutti disoccupati. #Juventus https://t.co/YDJFEvJYiw — MomoSaid (@MomoSaidMomo) February 20, 2023

