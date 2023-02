Verona, Zaffaroni carica la lotta salvezza: “Vi posso dire una cosa”

Marco Zaffaroni analizza la sconfitta del suo Verona in casa della Roma, consapevole di poter fare di più ma contro una squadra nelle condizioni di partita ideali

Marco Zaffaroni e il Verona escono sconfitti dall’Olimpico contro la Roma. Una prestazione positiva, ma con poca efficacia offensiva contro una squadra che in vantaggio riesce a proteggersi sempre al meglio.

Questo il succo delle parole del tecnico gialloblù in conferenza stampa: “Sotto tanti punti di vista la squadra ha fatto una buona gara. Non dimentichiamoci la forza dell’avversario, quando giocano qui sono forti e difficilissimi da battere. La cosa che ci ha condizionati relativamente è aver preso il gol a fine primo tempo, mettendo la partita sui binari che preferisce la Roma perché poi sono molto bravi a chiudersi e ripartire. Abbiamo fatica nella fase di finalizzazione, nell’ultimo passaggio dove siamo un po’ carenti e dobbiamo cercare di migliorare. In termini di intensità, nei duelli, la squadra ha fatto una buona gara contro giocatori forti”.

Verona, Zaffaroni: “Lotta salvezza e il cambio di Lazovic, vi spiego”

Zaffaroni spiega poi i cambi a partita in corso: “Verdi? Abbiamo provato con Braaf perché nell’uno contro uno, quando si chiudono gli spazi, ha quel tipo di caratteristiche per trovare qualche soluzione in più. Nel finale abbiamo provato a giocare su qualche spizzata o seconda palla, non riuscendo a trovare una squadra per poterli imbucare. Ci abbiamo provato, siamo stati un po’ imprecisi, nell’ultimo passaggio abbiamo sbagliato la misura e il tempo. Contro una squadra di questo tipo, soprattutto in svantaggio, è davvero difficile”.

Il tecnico degli scaligeri parla poi della sostituzione di Lazovic: “Un giocatore per noi fondamentale, ma stiamo giocando delle partite con grande intensità fisica e nervosa. Il fatto che si facciano sempre tutti i cambi è perché stanno spendendo molto fisicamente e mentalmente. È dovuto a questo il cambio. Non sono tendenzialmente sostituzioni perché qualcuno sta giocando bene o male, ma per un dosaggio di energie. Questo perché da qui alla fine ci sarà bisogno di tutti. Lasagna? Lui è rapido, abbiamo provato delle soluzioni diverse. Da una parte ci sono le cose che dobbiamo migliorare, senza dimenticarci che battere la Roma quando va in vantaggio è complicato”.

Infine il commento sulla lotta salvezza: “Quello che si può prevedere è una lotta fino all’ultimo secondo dell’ultima giornata. Noi vogliamo restare dentro al campionato, con questa mini-rincorsa siamo rientrati e ci siamo. Sappiamo che il nostro percorso è lunghissimo e il margine di errore è sottilissimo. Ogni partita sarà giocata sul filo, dovremo avere grandissima attenzione. E la chiave sarà di riuscire a tenere equilibrio, senza demoralizzarci dopo le sconfitte o esaltarci nei momenti positivi. Questo equilibrio sarà fondamentale”.