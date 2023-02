Tridente zoppo: scatta l’allarme per Allegri e la Juventus

Dopo la vittoria sofferta in casa dello Spezia, la Juventus è attesa dalla sfida da dentro o fuori in Europa League contro il Nantes. C’è una grana per Massimiliano Allegri

Niente tridente per Massimiliano Allegri nella trasferta di La Spezia. Il tecnico della Juventus aveva annunciato già alla vigilia l’assenza di Federico Chiesa, non al meglio dopo l’1-1 contro il Nantes nel playoff di Europa League.

Nonostante l’assenza del numero 7 la ‘Vecchia Signora’ è riuscita comunque a conquistare tre punti preziosi al ‘Picco’, trascinata dalle magie di Angel Di Maria. Il fantasista argentino ha blindato il risultato entrando a gara in corso, bissando la rete firmata nel primo tempo da Kean. La Juve sale così al settimo posto in classifica insieme al Bologna, agganciando la zona Europa. Vittoria col minimo sforzo per la formazione di Allegri, che continua a non convincere sul piano del gioco e salvata in un paio di circostanze dalle parate dell’ottimo Perin. La scalata in campionato dei bianconeri comunque continua, con Danilo e compagni che senza la penalizzazione occuperebbero la seconda posizione insieme all’Inter a quota 47 punti, dietro solamente ad un Napoli ormai lanciato verso lo scudetto.

Juventus, Chiesa tiene sulle spine Allegri: dubbio Nantes

Adesso per Allegri c’è il fondamentale incrocio in casa del Nantes, appuntamento europeo da non fallire per la Juve dopo la disastrosa avventura in Champions.

Dopo il pareggio dell’Allianz Stadium, i bianconeri andranno a caccia della qualificazione agli ottavi nella tana dei francesi: l’Europa League, considerando la penalizzazione in Serie A, può essere l’unica porta d’accesso per la massima competizione continentale come sottolineato anche dallo stesso Allegri. La Juve e il tecnico non possono sbagliare, con il livornese che si gioca anche una fetta del proprio futuro in panchina. Allegri che è alle prese però con la grana Chiesa per l’impegno di giovedì, considerando le condizioni non perfette a livello fisico dell’ex Fiorentina. Il numero 7 è uscito acciaccato dal match d’andata con il Nantes e il mister bianconero gli ha risparmiato la trasferta contro lo Spezia. Nei prossimi allenamenti prima della partenza per la Francia si farà un punto sulle condizioni di Chiesa, che accusa un affaticamento muscolare alla coscia.

Difficile a questo punto che Allegri in caso di recupero lo rischi dal primo minuto: dopo il ritorno in campo dal grave infortunio al crociato del ginocchio, vige massima prudenza alla Continassa sulle condizioni del nazionale azzurro. Se Chiesa riuscirà a recuperare potrebbe quindi essere un’arma da sfruttare in corso d’opera (come l’ipotesi tridente) per Allegri, che punterà sul tandem offensivo formato da Di Maria e Vlahovic. Cuadrado e l’uomo assist Kostic sugli esterni di centrocampo mentre in mediana spazio a Fagioli, Locatelli e Rabiot con l’esclusione del deludente Paredes. In porta – malgrado l’impeccabile prova di Perin a La Spezia – tornerà Szczesny, così come Bremer (squalificato in campionato) nel pacchetto difensivo insieme ai connazionali Danilo e Alex Sandro.