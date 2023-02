DIRETTA Serie A, Torino-Cremonese: le formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra il Torino di Juric e la Cremonese di Ballardini in tempo reale

Il Torino riceve la Cremonese nel monday night che chiude la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, quarto turno del girone di ritorno. Una sfida che mette in palio tre punti fondamentali per i rispettivi obiettivi delle due squadre che sarà diretta dall’arbitro Camplone della sezione di Pescara.

Reduci dalla sconfitta contro il Milan, i granata di Ivan Juric vogliono tornare subito al successo per scavalcare il Bologna e la Juventus e riportarsi così al settimo posto in classifica che può valere la prossima Conference League e presentarsi davanti al derby della Mole. Privi dello squalificato Vasquez, i grigiorossi di Davide Ballardini invece sono ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato per provare a dare una svolta alla stagione e tentare una clamorosa rimonta in chiave salvezza. All’andata i piemontesi si imposero con il risultato di 2-1 grazie alle reti di Vlasic e Radonjic prima dell’inutile gol di Sernicola. Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra Torino e Cremonese in tempo reale.

Formazioni ufficiali Torino-Cremonese

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Vojvoda, Linetty, Ilic, Ola Aina; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. Allenatore: Juric

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Aiwu; Sernicola, Benassi, Meité, Pickel, Valeri; Okereke, Tsadjout. Allenatore: Ballardini

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 62, Inter 47, Milan e Roma 44, Lazio 42, Atalanta 41, Bologna e Juventus* 32, Torino** 30, Udinese 30, , Monza 29, Empoli 28, Lecce 27, Fiorentina 25, Sassuolo 24, Salernitana 21, Spezia 19, Verona 17, Sampdoria 11, Cremonese** 8.

*15 punti di penalizzazione

**Una partita in meno