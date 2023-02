Lasciano entrambi il Milan: vanno insieme alla Juventus

La Juventus mette nel mirino una coppia dal Milan, i bianconeri iniziano a programmare il futuro e vanno all’assalto

In questa stagione, Juventus e Milan sono accomunate da diverse difficoltà che stanno vivendo, anche se con presupposti diversi. I bianconeri sono alle prese con le note vicende extra campo, con la penalizzazione di 15 punti in classifica per le plusvalenze e gli altri filoni di inchiesta che potrebbero gravare ulteriormente sul club. I rossoneri campioni d’Italia hanno smarrito la rotta a gennaio perdendo contatto dalla vetta.

Entrambe, stanno provando a rialzare la testa. Tre vittorie consecutive in campionato per i piemontesi, al settimo posto e che provano a rilanciare le proprie ambizioni anche tramite le coppe. Tre successi di fila tra Serie A ed Europa per i rossoneri, di nuovo in zona Champions. Le prossime settimane, per entrambe, potranno essere determinanti per la realizzazione dei rispettivi obiettivi. Con una necessaria visione proiettata al futuro che già adesso può svilupparsi. Al netto delle incognite attuali, che non rendono facile prevedere in che condizioni sarà la Juventus nella prossima stagione, i bianconeri ragionano sulle prossime mosse. E guardano proprio in casa Milan, per un doppio innesto dalla grande valenza prospettica.

Calciomercato Juventus, i primi tasselli per il futuro dal Milan: risale la candidatura di Massara e non solo

Juventus che dovrà mettere mano alla dirigenza, vista la lunga inibizione per Federico Cherubini che dunque avrà margini operativi estremamente limitati. Come direttore sportivo, si ripropone la candidatura di Frederic Massara, attualmente tra i rossoneri.

Secondo ‘Tuttosport’, sarebbe proprio lui il preferito dalla società bianconera, tra i vari profili che fin qui sono stati accostati. La sua posizione al Milan del resto è in bilico, fortemente messa in discussione dopo un mercato che ha lasciato molte perplessità, con un impatto sulla rosa attuale dei rossoneri non apprezzabile. Ma il suo modo di operare piace alla nuova dirigenza juventina, che potrebbe dunque approfittare della sua fuoriuscita dai rossoneri. In casa Milan, si guarda anche al capo dello scouting, Moncada, anche se per adesso da questo punto di vista non ci sarebbero conferme.