Juve snobbata, messaggio chiaro: “Voglio la Premier”

Niente da fare per la Juventus, il club bianconero snobbato: “Voglio giocare in Premier League”

Una stagione che può consacrarlo tra i top del calcio mondiale dopo aver disputato una fantastica Coppa del Mondo.

Complici le eccellenti prestazioni al Mondiale con la maglia della Croazia, Josko Gvardiol ha attirato su di sé l’interesse di moltissimi club. Il talento del difensore centrale classe 2002 si era già visto, ma al Mondiale tanti hanno potuto ammirarlo al meglio. Difensore centrale moderno e fortissimo fisicamente, Gvardiol ha un contratto con il Lipsia fino al 2027. Un ulteriore aspetto che fa in modo che la valutazione del cartellino del giocatore risulti essere particolarmente alta.

Niente Juve, Gvardiol sogna la Premier League

Difficile infatti che i tedeschi si privino del ragazzo per meno di 100 milioni di euro. Una risposta che ha scioccato i tanti club che hanno bussato alla porta del Lipsia lo scorso gennaio.

Tra le società interessate anche la Juventus, ma l’ipotesi di vedere il ragazzo in bianconero sembra farsi sempre più complessa. In primis per il forte interesse dalla Premier League, con Manchester City e Chelsea che a gennaio hanno tentato l’affondo, ma attenzione in questo senso anche al Real Madrid, che in Champions League ha osservato da vicino i progressi del giovane talento croato. L’altro aspetto che complica l’eventuale trasferimento in bianconero, oltre alla concorrenza e al prezzo elevatissimo, è legato alle parole pronunciate proprio dal diretto interessato.

In un’intervista rilasciata al ‘Times’, Gvardiol ha parlato di come il suo sogno si chiami Premier League: “Il mio obiettivo è giocare in Premier League. Il mio agente mi ha chiamato e mi ha detto che il Chelsea era estremamente interessato e, ovviamente, un’offerta seria da un grande club come il Chelsea viene seriamente presa in considerazione. Il Lipsia però ha detto che non voleva vendermi. Alla fine, ho avuto davvero difficoltà a prendere questa decisione, ma non abbiamo raggiunto un accordo. Sono qui a Lipsia e mi va bene, perché la mia idea iniziale era restare qui. È la mia seconda stagione, ma anche un’altra stagione sarebbe fantastica. Vedremo”.