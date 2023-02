Hanno scelto Conte: così cambia il destino di Vlahovic

Antonio Conte può lasciare il Tottenham: non mancano le pretendenti, cambia così anche il destino di Dusan Vlahovic

Futuro in bilico per Antonio Conte. Il tecnico salentino non sa ancora su quale panchina sarà il prossimo anno.

La permanenza alla guida del Tottenham è incerta, legata ai risultati e alle prospettive degli acquisti sul mercato. Gli ‘Spurs’ non vorrebbero perdere l’ex allenatore di Inter e Juventus, ma il rinnovo non è ancora arrivato ed allora tutto può davvero succedere. C’è il richiamo del ritorno in Italia, con la possibilità di guidare nuovamente i bianconeri legata anche agli sviluppi delle inchieste sportive (e non in corso), ma anche con l’ipotesi Milan da non scartare. Ma ci sono anche le pretendenti provenienti dall’estero. Il Psg potrebbe cambiare allenatore a fine anno, ad esempio, e Conte potrebbe essere un nome spendibile sotto la Torre Eiffel. Come potrebbe essere un nome buono anche per l’Atletico Madrid.

Anzi, stando a quanto riportato da ‘fichajes.net’, proprio l’allenatore italiano è nella lista dei possibili sostituti di Diego Simeone. Con Conte ci sono anche Luis Enrique e Pochettino nelle riflessioni dei dirigenti dei ‘Colchoneros’. Nomi diversi che prevedono un tipo di calcio diverso e nel caso la scelta dovesse cadere sull’allenatore del Tottenham, una delle prime richieste potrebbe essere un attaccante di peso.

Calciomercato Juventus, Vlahovic con Conte all’Atletico

Attualmente nella rosa dell’Atletico Madrid manca un vero numero 9, eccezion fatta per Alvaro Morata che però si rende al meglio se può condividere il peso del reparto avanzato con un centravanti.

Un profilo come Vlahovic sarebbe perfetto per gli spagnoli. Il bomber della Juventus è un nome che piace molto ad Antonio Conte ed è nel mirino degli stessi Colchoneros. I bianconeri non vorrebbero privarsene, ma davanti ad una proposta da 70-80 milioni la cessione diventerebbe possibile, soprattutto se non ci saranno le coppe europee. Tutto comunque è ancora da decidere: Conte è nella lista dell’Atletico Madrid per il post Simeone e il suo primo colpo potrebbe essere Dusan Vlahovic.