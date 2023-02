Il gioiello fa impazzire il calciomercato: Juve e Milan pronte al colpaccio

Juve e Milan sono particolarmente attente al futuro di un giovane talento sul calciomercato. Si accende la sfida internazionale

La Serie A, ma anche le coppe europee, sono arrivate a un punto fondamentale della stagione e Juve e Milan vogliono assolutamente recitare la parte delle protagoniste.

Se ai rossoneri sta riuscendo piuttosto bene, nonostante le difficoltà dell’ultimo periodo, lo stesso non si può dire della Vecchia Signora che ha pareggiato contro il Nantes e i cui problemi giudiziari stanno fortemente condizionando la visione del presente e del futuro. La società resta comunque ottimista e allora non si può evitare di continuare a programmare il calciomercato, anche perché si parla di un talento di prospettiva e che in tutto il mondo stanno già etichettando come una nuova joya. Un gioiello di proporzioni importanti, a dispetto della giovane età e del fatto che ancora non si sia fatto tanta strada, almeno non ancora in Europa. Stiamo parlando di Cade Cowell, un attaccante che gioca in Mls e milita nei San Jose Earthquakes. Di certo non un club di primo piano, ma le qualità del diciannovenne, nonostante ciò, non sono passate inosservate agli occhi dei grandi club europei che studiano i margini di manovra per acquistarlo.

Non solo Juve e Milan: tutti i club su Cowell

In ogni caso, non sono solo Juve e Milan ad aver messo nella loro lista degli acquisti questo ragazzo terribile che è pronto a fare impazzire le difese.

A fare il punto della situazione per il suo futuro è stato ’90min’ che ha sottolineato come non ci siano solo i club italiani sull’attaccante, anzi. Bisognerà stare particolarmente attenti all’interesse di Bayern Monaco e Newcastle. Ad ogni modo, la partenza di Cowell dal calcio nordamericano verso l’Europa non sarà facile. I San Jose Earthquakes sono pronti a fare di tutto per trattenere il giocatore per almeno un altro anno e hanno dalla loro un contratto che scadrà a dicembre 2025. Chi lo vuole, dovrà sborsare almeno 5 milioni di euro, altrimenti il muro continuerà a resistere.