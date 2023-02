Via libera per Thuram all’Inter: l’annuncio del ds

L’attaccante francese andrà in scadenza di contratto al termine della stagione con il Borussia M’Gladbach

Buone notizie per l’Inter in vista del prossimo mercato. Marcus Thuram, obiettivo principale dei nerazzurri per l’attacco, lascerà infatti il Borussia M’Gladbach a costo zero. L’indiscrezione, che circola da tempo in virtù della scadenza del contratto fissata per giugno, è stata confermata ufficialmente nelle scorse ore.

Roland Virkus, direttore sportivo del Borussia M’Gladbach, ai microfoni di ‘SPORT1′ ha infatti annunciato il divorzio con l’attaccante a fine stagione: “Per Thuram abbiamo fatto di tutto, siamo arrivati al nostro limite. Dobbiamo accettare che decida di andare in club più grandi. Non posso negare che sia brutto che i giocatori ci lascino a zero”.

Una grande notizia per l’Inter che da tempo lavora con il suo entourage cercando di trovare un’intesa per averlo a costo zero. Operazione comunque non semplice, considerata la concorrenza in Europa di grandi club come Juventus, Bayern Monaco, Newcastle e Atletico Madrid.