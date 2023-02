Sale la temperatura all’Olimpico: scontro Mancini-Gaich, Mourinho furioso

Tra Roma e Verona partita intensa. Il difensore dei giallorossi entra in contatto con l’attaccante gialloblu: ecco cosa è successo

Nonostante il freddo, anche se in calo nella giornata di oggi, allo stadio Olimpico la temperatura si sta alzando con il passare dei minuti nel match tra Roma e Verona. La partita è intensa, per niente bella ma piena di scontri agonistici e contrasti vigorosi.

A inizio partita la Roma ha chiesto a gran voce un calcio di rigore, non concesso dopo un check del Var, poi un paio di decisioni dell’arbitro Sozza hanno cominciato a indispettire sia tutto lo stadio che ovviamente i giocatori in campo e in panchina. Come il fallo fischiato a Belotti su Hien dopo una trattenuta lunga ma vicendevole con il Gallo che poteva involarsi in area.

Poi è toccato a Mancini e Gaich venire a contatto sulla trequarti giallorossa. Due caratterini mica male, con il centravanti che per un attimo accenna una reazione, il difensore non gliela perdona e lo rimbrotta, cercandolo a brutto muso. Sozza interviene subito, poi li chiama entrambi e li fa chiarire.

Ma non è finita, perché pochi secondi dopo Mourinho reagisce male a un fallo fischiato contro la Roma, beccandosi l’ammonizione. La partita continua a essere spezzettata, c’è un altro contrasto con Belotti che cade a terra. L’Olimpico ribolle e urla ‘Buffone’ all’arbitro. E ogni decisione presa dal direttore di gara fa arrabbiare i romanisti, compreso Mourinho in panchina che agita le braccia. Il risultato alla fine del primo tempo è 1-0, grazie ad una super giocata sull’asse Spinazzola-Solbakken al 45′