“Non ha più possibilità”: la bufera travolge subito Inzaghi

La prestazione di ieri sera sta dividendo i tifosi dell’Inter. Anche Simone Inzaghi viene subito travolto dalle critiche

L’Inter ha superato lo scoglio Udinese con il risultato di 3-1, ma non è stato affatto facile anche a dispetto del punteggio finale, visto che i bianconeri avevano riacciuffato la partita e bloccato la Beneamata sul pareggio.

Poi è emersa la qualità dei singoli e quei calciatori capaci di superare gli avversari a suon di assist e tocchi pregiati. A volte, però, la differenza non la fanno solo i giocatori di movimento, ma anche il portiere. E dalle parti di Milano le acque non sono state proprio calme da inizio stagione a oggi. Dopo un continuo ballottaggio tra André Onana e Samir Handanovic, ha vinto il nuovo che avanza e l’ex Ajax è riuscito a prendersi stabilmente i guantoni. Ieri, però, Simone Inzaghi ha dato una nuova chance all’ex Udinese che non ha convinto. Questioni di rotazioni, ma i tifosi dell’Inter non l’hanno presa affatto bene, dividendosi tra chi difende il capitano e chi critica anche l’allenatore. Ecco cosa sta succedendo.

Handanovic in discussione: i tifosi dell’Inter si dividono sui social

In tanti, infatti, nelle ultime ore hanno scritto di Handanovic su Twitter facendolo addirittura andare in tendenza.

Sono molti sul campo a sottolineare le mancanze del portiere, anche in occasione del gol di Lovric su cui – dicono – poteva fare sicuramente meglio. Critiche che piombano poi anche su Inzaghi per le sue scelte e c’è chi non perde occasione per andare contro al tecnico ex Lazio. In questo scenario, c’è chi semplicemente si schiera con l’esperto estremo difensore e non vuole che vengano messe in dubbio le sue qualità. Di seguito diversi tweet su questa scia.

L’unico errore è stato Handanovic.

Ma alla fine chi vince ha sempre ragione. Fine — Gianni Rosati (@GianniRosati6) February 19, 2023

Visto che esiste ancora gente che difende Handanovic con la scusa del tiro imparabile, meglio far chiarezza su quali siano i veri tiri imparabili…o forse no🤫😉 pic.twitter.com/juEk4aRzeh — Oggimisparointesta🕸️ (@mass_brock) February 19, 2023

Per quel che mi riguarda, adesso, Inzaghi non merita l’inter. Soprattutto se la decisione di mettere handanovic, è stata presa per ripicca. Se prima poteva avere una possibilità (ridottissima), adesso non ce l’ha più.non è l’allenatore della mia squadra. — Guccio.us (@Guccio_us) February 19, 2023

Mo Handanovic è diventato scarso. Ma per favore ma non li fate proprio sti commenti che è ridicolo. — Geppo (@Geppo132451911) February 19, 2023

Alcuni se ne stanno accorgendo piano piano, molto piano..

Repubblica continua a combattere.

Solo con Handanovic vediamo la giustificazione “nulla può sul gol”.

Lui no, gli altri portieri si. Forse il problema è suo? pic.twitter.com/ZBsM6vhWGh — Oggimisparointesta🕸️ (@mass_brock) February 19, 2023

Handanovic quando era un portiere rimaneva in piedi fino all’ultimo.Cerchiamo di essere seri e obbiettivi. — Graziano (@Grazn64) February 19, 2023