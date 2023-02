HIGHLIGHTS | Atalanta, brusca frenata Champions: il Lecce sbanca Bergamo

Passo falso casalingo dell’Atalanta contro il Lecce, i bergamaschi vengono sconfitti e vedono allontanarsi il Milan in zona Champions

Sorpresona nel lunch match domenicale di Serie A. L’Atalanta, in casa contro il Lecce, viene sconfitta per 2-1: la squadra di Gasperini scivola a -3 dal Milan in zona Champions, gran colpo dei pugliesi in ottica salvezza.

Per i bergamaschi c’è da dare seguito al successo brillante contro la Lazio, ma si capisce subito che sarà una partita molto più complicata del previsto. Quattro minuti e Ceesay si inventa sulla trequarti un numero in palleggio e sombrero per sfuggire a tre marcatori, per poi fulminare dai 30 metri Musso con un sinistro all’angolino. Ci mette un po’ per riorganizzarsi l’Atalanta, con un Lecce che sa sempre cosa fare e se la gioca a viso aperto. I nerazzurri poi macinano gioco e creano diverse occasioni per il pari, ma Falcone è attento su Lookman e Maehle. Nella ripresa, prova a spingere ulteriormente l’Atalanta, ma il Lecce colpisce ancora, stavolta su azione d’angolo: Blin dimenticato dalla difesa insacca di testa, a un quarto d’ora dal termine. I pugliesi sembrano in controllo, ma Hojlund in pressing su Falcone segna ancora e trova il gol della speranza. Assalto finale, con l’estremo difensore del Lecce che si rifà su Muriel e blinda la vittoria dei suoi. A una settimana dallo scontro diretto col Milan, pesante frenata dell’Atalanta, il Lecce si esalta ancora con i nerazzurri battendoli per la seconda volta.

ATALANTA-LECCE 1-2 – 4′ Ceesay (L), 74′ Blin (L), 87′ Hojlund (A)

CLASSIFICA SERIE A:

Napoli** punti 62, Inter 47**, Milan** 44, Atalanta** 41, Roma 41, Lazio 39, Bologna** 32, Torino 30, Udinese** 30, Juventus* 29, Monza** 29, Empoli, Lecce** 27, Fiorentina 24, Sassuolo** 24, Salernitana 21, Spezia 19, Hellas Verona 17, Sampdoria** 11, Cremonese 8.

*15 punti di penalizzazione

**Una partita in più