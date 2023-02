DIRETTA Serie A, Spezia-Juventus 0-0 | Locatelli ammonito LIVE

Il penultimo impegno della domenica, valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, vede di fronte Spezia e Juventus

Dopo l’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League contro il Nantes, la Juventus torna in campo per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A e fa visita allo Spezia.

I padroni di casa hanno esonerato l’allenatore Luca Gotti in settimana, al suo posto in panchina andrà il vice Fabrizio Lorieri mentre per la sostituzione il nome caldo è quello di Leonardo Semplici. Nel turno precedente, i liguri hanno subito la rimonta dell’Empoli di Paolo Zanetti da 0-2, doppietta di Verde, al 2-2 finale. La zona calda è sempre più vicina e, dunque, la dirigenza ha optato per il cambio in panchina. Di contro, i bianconeri di Massimiliano Allegri hanno battuto gli acerrimi rivali della Fiorentina di Italiano domenica scorsa, gol decisivo di Adrien Rabiot, e stanno cercando di risalire la china dopo la penalizzazione di quindici punti inflitta per la questione plusvalenze. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Alberto Picco’ di La Spezia.

FORMAZIONI UFFICIALI SPEZIA-JUVENTUS

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Ekdal, Agudelo, Reca; Verde, Shomurodov All. Lorieri

JUVENTUS (3-4-3): Perin; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic. All. Allegri

CLASSIFICA SERIE A: Classifica Serie A: Napoli** punti 62, Inter 47**, Milan** 44, Lazio 42**, Atalanta** 41, Roma 41, Bologna** 32, Torino 30, Udinese** 30, Juventus* 29, Monza** 29, Empoli** 28, Lecce** 27, Fiorentina** 25, Sassuolo** 24, Salernitana** 21, Spezia 19, Hellas Verona 17, Sampdoria** 11, Cremonese 8.

*15 punti di penalizzazione

**Una partita in più