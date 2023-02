DIRETTA Serie A, Atalanta-Lecce | Le formazioni ufficiali! – LIVE

Dopo le gare disputate venerdì e sabato, la domenica della ventiduesima giornata del campionato di Serie A si apre con Atalanta-Lecce

Il lunch match, valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, vede di fronte l’Atalanta e il Lecce, una partita che promette spettacolo con due squadre che stanno mettendo in mostra un’ottima organizzazione di gioco.

I nerazzurri di Gian Piero Gasperini, secondo miglior attacco del campionato insieme all’Inter di Simone Inzaghi e alle spalle della capolista Napoli di Luciano Spalletti, arrivano all’appuntamento dopo la vittoria ottenuta, importantissima in ottica Champions League, sul campo di una diretta concorrente come la Lazio di Maurizio Sarri. Di contro, i giallorossi guidati in panchina da Marco Baroni, sono reduci dal pareggio interno ottenuto in casa contro la Roma di José Mourinho, un punto importante per tenere a debita distanza le squadre che inseguono. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-LECCE

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Maehle; Boga; Lookman, Højlund. All. Gasperini

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Gallo; Maleh, Hjulmand, Blin; Banda, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni

CLASSIFICA SERIE A: