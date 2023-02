Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 18 febbraio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 18 febbraio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 18 febbraio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con le difficoltà della Juventus e con le riflessioni in casa bianconera sul futuro di Allegri: “Max sul filo“. Ma anche Inter e Milan vedono Inzaghi e Pioli non sicuri della propria posizione, subordinata al raggiungimento dell’obiettivo minimo stagionale: “Champions a tutti i costi“. Intanto, il Napoli continua a volare, batte anche il Sassuolo e si porta momentaneamente a 18 punti di vantaggio in testa: “I marziani di Napoli“.

Titolo bissato come apertura dal ‘Corriere dello Sport’, che celebra quella che è una cavalcata da record: “I marziani“. Intanto oggi è il giorno del derby tra Monza e Milan, con un protagonista d’eccezione: “Berlusconi: ‘Monza una gioia, Milan nel cuore’“.

Su ‘Tuttosport’, si ripropone il tema del futuro di Allegri sulla panchina della Juventus: “Juve, dubbi al Max“. Il Torino intanto pensa in grande in caso di qualificazione europea: “Toro, tratti Miranchuk e t’informi su Zapata“. Di spalla, i titoli sulla vittoria del Napoli (“Kvara e Osi da godere, Napoli a +18“) e sul futuro dell’Inter (“Dollari Usa in soccorso dell’Inter“).

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di sabato 18 febbraio 2023

Titoli dedicati al mercato su alcuni dei più importanti quotidiani esteri. Su ‘Sport’, in Spagna, si parla delle mosse del Barcellona: “Cumbre por Carrasco y Pavard“, con l’incontro con Pini Zahavi, agente di entrambi.

In Inghilterra, invece, tiene banco il futuro del Manchester United, che come l’altra squadra cittadina potrebbe essere rilevato dagli sceicchi: “Sheikh up at United” è il titolo del ‘Mirror’.