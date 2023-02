Conte, ritiro a fine stagione: annuncio imminente

Antonio Conte potrebbe dire addio al calcio al termine della stagione: l’indiscrezione sul futuro del tecnico

La stagione altalenante di Antonio Conte e del Tottenham prosegue, con gli Spurs che sono incappati in una brutta serata in Champions League a San Siro con il Milan. Prestazione sottotono dei londinesi, per i quali la notizia migliore probabilmente è il punteggio. Lo 0-1 non è una sentenza definitiva e a White Hart Lane potrebbe essere ribaltato. Ma i risultati della squadra alimentano i dubbi sul futuro del tecnico. Forse, non sono soltanto quelli a farlo.

Come noto, il tecnico pugliese ha un contratto in scadenza con il Tottenham e a questo punto l’addio a fine stagione è sempre più probabile. Di rinnovo non si è più parlato nelle ultime settimane, se delle chances ci fossero sarebbero appese inevitabilmente alla qualificazione alla prossima Champions, tutta da conquistare sul campo (la squadra è quinta in classifica e domani con il West Ham ha un appuntamento fondamentale per non perdere ulteriore terreno). Conte potrebbe optare per un ritorno in Italia, con le voci sulla Juventus sempre presenti sullo sfondo. Ma la sua decisione per il futuro potrebbe anche essere di stampo diverso, e di carattere definitivo.

Conte, svolta verso l’addio: l’indiscrezione che circola sul web

Il giornalista sportivo Giovanni Armanini, infatti, su Twitter rilascia un’indiscrezione che potrebbe portare addirittura all’addio dell’allenatore al mondo del calcio.

“Non mi stupirei se presto Antonio Conte annunciasse che a fine stagione smette”, scrive sul suo profilo. Del resto, l’ex Ct della Nazionale sta vivendo un momento piuttosto complicato a livello personale. E’ appena tornato in panchina dopo un’operazione alla cistifellea, e qualche settimana fa aveva rilasciato dichiarazioni significative, commentando la scomparsa di Gianluca Vialli, Sinisa Mihajlovic e di Gian Piero Ventrone: “A volte diamo tanta importanza al lavoro e mettiamo da parte le nostre famiglie. Quello che è successo mi sta facendo pensare che è ora probabilmente di passare più tempo con gli affetti e con gli amici, il lavoro non è tutto”. Riflessioni che potrebbero portarlo a maturare la decisione di dire basta.