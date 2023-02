Juve, messaggio dal padre: “A luglio può partire”

Juventus, il messaggio da parte del padre del giocatore arriva forte e chiaro: “A luglio può partire”

Nel corso degli ultimi Mondiali si è preso a suon di prestazioni eccellenti la maglia da titolare dell’Argentina, con cui si è laureato campione del Mondo.

Corteggiato da tantissimi club nell’ultimo mercato di gennaio, alla fine Alexis Mac Allister è rimasto al Brighton, sotto la guida di Roberto De Zerbi e con la speranza di centrare una storica qualificazione in Europa. I ‘Seagulls’ infatti sono in piena corsa: il Tottenham, quinto, ha 4 punti di vantaggio, ma anche due gare in più. Ora l’obiettivo dell’Argentino è dunque quello di conquistare con il suo club un posto in Europa. In estate però potrebbe ripartire l’assalto, visto il grande interesse da parte dei club.

Il ragazzo di Santa Rosa piace molto anche in Italia. All’Inter, ma soprattutto alla Juventus e i bianconeri sono una destinazione molto gradita da parte del calciatore classe 1998.

Non è escluso quindi che in estate la Juventus possa lanciare un assalto, anche se il Brighton è bottega cara e anche se non manca la concorrenza, in particolare dall’Inghilterra, con il Manchester City che sarebbe particolarmente vigile. E a proposito di futuro, così ha parlato il padre del ragazzo, Carlos, a ‘TyC Sports’: “Per ora è un giocatore del Brighton. Mi sembra un’ottima cosa il fatto che sia tornato dai Mondiali e sia rimasto in una squadra in cui si trova bene e che gli vuole bene, godendosi il successo con calma e tranquillità. Sta molto bene a Brighton e ha ricevuto un’accoglienza fantastica”.

Proprio prima del Mondiale in Qatar, Mac Allister ha prolungato il proprio contratto fino al 2025 con opzione per un’ulteriore anno. “Tutti sappiamo che a luglio avrà possibilità di andare via. Però prima del Mondiale ha rinnovato il contratto anche per fare in modo che il club possa avere un trasferimento importante. Quella è l’idea”. Un messaggio chiaro rivolto alla Juventus e a tutte le società interessate: via sì, ma a patto di portare un’offerta economica particolarmente allettante.