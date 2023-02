Juventus, Allegri ora è spalle al muro: ultimatum per il tecnico

Il passo falso della Juventus in Europa League con il Nantes riapre i dubbi sul futuro di Allegri: il tecnico livornese è al bivio

Le tre vittorie con Lazio (in Coppa Italia), Salernitana e Fiorentina (in campionato) avevano, al netto delle note vicende extra campo, riportato un po’ di serenità in casa Juventus e fatto riprendere l’andatura ai bianconeri. Allegri e i suoi sono incappati però in un nuovo passo falso, in Europa League, contro il Nantes.

Pari anche segnato dalle polemiche, per il discusso episodio finale del possibile rigore non concesso dall’arbitro Pinheiro, e che non compromette ancora nulla. Con una vittoria in Francia con qualsiasi punteggio, la Juve passerebbe ugualmente agli ottavi di finale della competizione. Ma tornano sicuramente i dubbi sulla effettiva caratura della squadra di Allegri e sull’apporto che il tecnico livornese può dare alla causa. L’allenatore nelle prossime settimane e nei prossimi mesi si gioca davvero molto. E da questo punto di vista probabilmente il nervosismo visto in campo e ai microfoni contro Fiorentina e Nantes non è casuale.

Juventus, Allegri non può sbagliare: la società gli chiede la coppa

Le riflessioni sul tecnico saranno obbligate al termine della stagione, anche considerando il suo ingaggio elevatissimo, che finora per lui ha rappresentato una garanzia ma che in un certo senso rappresenta anche una ‘condanna’ a ottenere risultati di prestigio, per di più dopo un’annata già filata via senza trofei.

‘Gazzetta dello Sport’ e ‘Tuttosport’ fanno il punto della situazione e sottolineano come ad Allegri si chieda di alzare almeno un trofeo tra Coppa Italia ed Europa League. Soprattutto la seconda avrebbe grande importanza, da un punto di vista economico per gli introiti che ne deriverebbero, e per la possibilità di accedere alla Champions League (anche se sub judice, viste le possibili decisioni della Uefa in merito all’eventuale squalifica dalle coppe europee). Non solo: l’allenatore bianconero ha il compito di valorizzare la rosa attuale, e nella prossima stagione potrebbe dover ripartire da una squadra fondata sui giovani. Il dubbio della dirigenza, è che possa essere effettivamente adatto a questo tipo di compito.