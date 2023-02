Inter, destino già scritto: così sarà addio per Inzaghi

Inter, il destino di Inzaghi appare già scritto: in quel caso il tecnico piacentino potrebbe dire addio a fine stagione

Un risultato che appare vitale. Il pareggio contro la Sampdoria ha rallentato la corsa dell’Inter per il secondo posto. I due punti persi dai nerazzurri rischiano infatti di pesare ai fini della classifica.

I nerazzurri infatti devono guardarsi alle spalle dal terzetto composto da Atalanta, Roma e Milan e anche dalla Lazio, lontana 5 punti. La corsa Champions, dunque, resta apertissima e una qualificazione alla prossima edizione è quantomai vitale per i meneghini. Senza Champions potrebbe infatti profilarsi una vera e propria rivoluzione all’interno dell’ambiente nerazzurro.

Inter, non solo Inzaghi: senza Champions via almeno un big

Una rivoluzione che potrebbe vedere, in primis, l’addio di Simone Inzaghi, di un paio di pezzi pregiati e di una rivisitazione del budget a disposizione.

Come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, senza Champions sarebbe a rischio l’intero progetto sportivo. Un quinto posto e la qualificazione alla fase a gironi di Europa League porterebbe 50 milioni di euro in meno nelle casse nerazzurre. Zhang è molto legato ad Inzaghi, ma senza Champions il tecnico saluterebbe. Chiaramente la strada della qualificazione può passare anche dalla stessa Champions League: l’ostacolo Porto non è insormontabile, ma la strada è certamente più tortuosa da quel lato. Oltre alla guida tecnica potrebbero però lasciare anche un paio di pezzi pregiati. Insieme a Dumfries, numero uno designato tra i giocatori da sacrificare sul mercato entro il 30 giugno, potrebbero finire almeno uno, se non due, pezzi pregiati. I nomi più caldi in questo senso sono quelli di Barella, Bastoni e Lautaro Martinez.

I mancati introiti che porterebbe la Champions comporterebbero poi un ribassamento del budget della stagione 2023-2024. Un apporto dell’azionista diventerebbe fondamentale, ma Zhang non sembra nella miglior condizione di spendere. L’Inter infatti ha un’esposizione bancaria da 390 milioni di euro, senza contare il prestito di 275 milioni dal fondo americano Oaktree, che potrà essere rinegoziato nel 2024.