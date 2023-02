Rabbia Juve e Allegri: ecco perché l’arbitro ha sbagliato

Finale incandescente e polemico nel match dei playoff di Europa League tra Juventus e Nantes: i bianconeri protestano per un mancato rigore nel recupero

La Juventus non va oltre l’1-1 all’Allianz Stadium contro il Nantes: qualificazione in bilico e il passaggio del turno si deciderà nel return match di giovedì prossimo nella tana dei francesi.

Non è bastata la rete di Vlahovic servito dalla combinazione che ha visto protagonisti gli altri due tenuti del tridente Di Maria e Chiesa, oltre agli assalti finali alla porta dell’ex Fiorentina Lafont. La Juve è stata aiutata poco anche dalla sorte colpendo tre legni e nel recupero l’episodio che poteva consegnare i tre punti ai bianconeri è girato sempre dalla parte della formazione di Kombouaré. L’azione incriminata porta al tocco di mano di Centonze al 94′ di gioco, dopo il traversone dalla destra di Cuadrado e sul quale si erano fiondati Bremer e Locatelli per ricevere il cross del colombiano. Il centrocampista italiano stacca di testa e trova sulla sua strada il palmo del difensore ospite. L’arbitro Pinheiro in un primo momento non assegna il rigore, ma prima di riprendere il gioco viene bloccato dal VAR che qualche secondo dopo lo invita a riguardare la dinamica dal monitor a bordo campo tra le proteste di Allegri e di tutta la panchina della Juve.

Juventus-Nantes, pasticcio arbitro-VAR: ai bianconeri manca un rigore

Il fischietto portoghese però non cambia la sua decisione e punisce una presunta spinta di Bremer su Centonze, mimando il gesto mentre ritorna a centrocampo per riprende il gioco.

Da lì esplodono nuovamente le proteste dei giocatori di casa con Allegri che rientra infuriato per qualche secondo negli spogliatoi prima di ripensarci e tornare subito in campo, mentre tra i più esagitati contro la decisione dell’arbitro c’è soprattutto Bonucci dalla panchina. Entrando nel merito dell’episodio, il braccio di Centonze è nettamente sopra le spalle e dunque non possiamo parlare di involontarietà: giusto quindi punire il tocco con la mano del difensore del Nantes. Pinheiro sbaglia invece entrando nel merito del presunto contatto tra Bremer e Centonze, che non sembra punibile ma che soprattutto aveva valutato già in campo non sanzionandolo e quindi non doveva essere oggetto di revisione al VAR.

#JuveNantes – Il tocco di mano di #Centonze è sempre punibile perché sopra la linea della spalla. Il contatto con #Bremer è stato giudicato in campo e non doveva essere oggetto di revisione VAR. In caso di rigore dato live, #Pinheiro non sarebbe stato richiamato @calciomercatoit — Maurizio Russo (@maugirzio_russo) February 17, 2023

Legittime le recriminazione della Juventus e di Allegri, mentre il collega Kombouaré in conferenza stampa tira un sospiro di sollievo e promuove il direttore di gara portoghese. “L’arbitro ha dimostrato personalità, Allegri e i giocatori della Juventus gli sono corsi dietro per protestare, ma lui ha preso la sua decisione. Secondo me corretta – ha sottolineato l’allenatore del Nantes dalla sala conferenze dell’Allianz Stadium – L’intervento scomposto con la mano non era voluto perché viziato dal contatto falloso con il giocatore della Juve”.