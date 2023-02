Colpo di scena in panchina: “Contatti recenti con Mourinho”

L’allenatore portoghese potrebbe presto ricevere un’offerta molto importante per cambiare panchina dalla prossima stagione

Si è complicata parecchio la vita ieri sera la Roma nel match di andata dei playoff di Europa League giocato e perso per 1-0 in casa del Salisburgo. Tuttavia, in vista della gara di ritorno in programma il prossimo giovedì 23 febbraio all’Olimpico, per i ragazzi di José Mourinho il discorso qualificazione rimane ancora apertissimo.

In campionato, invece, i giallorossi se la dovranno vedere contro il Verona domenica sera. La lotta per il quarto posto si è infatti accesa ulteriormente dopo l’ultima giornata, che ha visto Inter e Lazio frenare bruscamente, con Milan e Atalanta che sembrano nuovamente lanciate verso un duello avvincente. Una classifica che allo stato attuale vede addirittura tre squadre a contendersi il terzo posto a pari punti, a sole tre lunghezze dall’Inter.

Per la Roma riuscire a centrare un piazzamento in zona Champions League sarebbe un grande risultato, come auspicato dal club ad inizio stagione. Da un’eventuale qualificazione, tra le altre cose, potrebbe anche dipendere il futuro di Mourinho in panchina. Il tecnico portoghese ha ancora un anno di contratto con il club giallorosso, ma dall’estero si fanno insistenti le voci su un suo possibile addio dalla Capitale in estate.

Calciomercato Roma, il Psg piomba su Mourinho: primi contatti

Dopo essere stato accostato alle panchine di Brasile e Real Madrid, lo ‘Special One’ sarebbe entrato nel mirino di un altro top club.

In Francia ‘Footmercato’ ha infatti riportato alcune indiscrezioni su dei “contatti recenti” avvenuti tra Luis Campos (direttore sportivo del Psg) e José Mourinho. Il dirigente portoghese ha sempre apprezzato le qualità in panchina del connazionale e, alla luce di un possibile divorzio con Galtier a fine stagione, potrebbe sferrare un assalto decisivo.

A corroborare l’idea di Luis Campos vi sarebbe anche il pieno appoggio da parte della proprietà, che considera il tecnico della Roma come un vecchio pallino. Ad ogni modo il Psg non avrebbe ancora fatto sapere al club giallorosso le sue intenzioni, in attesa di sondare il terreno su un altro serio candidato per la propria panchina come Zinedine Zidane.