Affare a tre, Vlahovic e Kvaratskhelia coinvolti nell’operazione

Il serbo della Juventus in ripresa dopo una prima parte di stagione complicata a causa della pubalgia, il secondo sta trascinando il Napoli alla vittoria dello Scudetto

Da rivali, anche se non proprio visto che la Juventus è a meta classifica e il Napoli sta stradominando il campionato, a possibili compagni di squadra. Parliamo di Dusan Vlahovic e Khvicha Kvaratskhelia: il primo è in ripresa dopo una prima parte di stagione travagliata a causa soprattutto della pubalgia, il secondo sta invece trascinando la squadra di Spalletti alla conquista dello Scudetto in quella che è la sua prima annata in Serie A. Forse, però, anche l’unica…

Il georgiano, infatti, piace a mezza Europa. In particolare al Real Madrid di Carlo Ancelotti fresco vincitore dell’ennesimo titolo della sua straordinaria carriera: il Mondiale per Club. Altro che Brasile, secondo ‘Planeta Real Madrid’ il tecnico di Reggiolo intende proseguire alla guida delle ‘Merengues’ rispettando il contratto in scadenza a giugno 2024. A meno che non lo mandi via Perez a giugno…

Ancelotti avrebbe già fatto la lista della spesa per rinforzare, anzi rinnovare la rosa a sua disposizione. Tre i calciatori che vorrebbe allenare, uno di questi è appunto Kvaratskhelia autore fin qui di una stagione pazzesca: 11 gol, 14 assist. Giuntoli lo ha pagato appena 10 milioni, De Laurentiis potrebbe volerne almeno 100 per dirgli addio.

Calciomercato Juventus e Napoli, Vlahovic e Kvaratskhelia richiesti di Ancelotti

Gli altri due nomi fatti da Ancelotti sono Bellingham del Borussia Dortmund e, appunto, Dusan Vlahovic.

Una Juve senza Champions, per non dire non più in Serie A non avrebbe alcuna possibilità di trattenere il serbo (stipendio lordo da quasi 15 milioni) a Torino. Il Madrid, poi, è irrifiutabile per qualsiasi calciatore, anche se all’ex viola difficilmente potrebbe garantirgli una maglia da titolare fisso visto il probabile rinnovo di Benzema.