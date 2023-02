“Esonero a fine stagione”: per Allegri la sentenza è definitiva

Dopo il pareggio della Juventus contro il Nantes all’Allianz Stadium, arriva il verdetto sul futuro di mister Allegri: l’esonero è deciso

Una partita dai due volti quella che ha visto affrontarsi faccia a faccia la Juventus e il Nantes fra le mura bianconere dell’Allianz Stadium. Il match, valido per l’andata dei playoff di Europa League, si è concluso sul punteggio di 1 a 1.

Alla rete di Vlahovic, siglata al minuto 13 del primo tempo, ha risposto Ludovic Blas al 60esimo della ripresa. Una marcatura che la ‘Vecchia Signora’, indubbiamente’ avrebbe dovuto evitare di prendere. In tal senso, il ritorno appare tutt’altro che scontato, anche se ovviamente i torinesi hanno le carte in regola per superare agilmente questo ostacolo e proseguire il percorso europeo. Massimiliano Allegri, d’altronde, è stato estremamente chiaro: “L’Europa League può essere un passaggio per la Champions e noi abbiamo il dovere di passare il turno“. Il tecnico livornese, dunque, non intende mollare, nonostante la pesantissima penalizzazione inflitta recentemente al club bianconero. C’è ancora la possibilità di raddrizzare una delle stagioni più negative nella storia della Juventus. Ad ogni modo, dare per certa la permanenza di Allegri sulla panchina bianconera ad oggi sarebbe un azzardo, a prescindere da come terminerà l’annata in corso. Nei mesi a venire, la società potrebbe convincersi a cambiare guida tecnica, sostituendo il trainer di Livorno.

Juventus, esonero Allegri a fine stagione: c’è il verdetto

E dato che anche altri allenatori in Serie A stanno vivendo una situazione simile per certi versi, quest’oggi sulla pagina Twitter di Calciomercato.it abbiamo sottoposto i nostri utenti ad un sondaggio, chiedendo loro chi meriterebbe l’esonero a fine stagione.

Le opzioni, oltre ad Allegri, erano José Mourinho, Stefano Pioli e Simone Inzaghi, tutti tecnici che fino ad ora non hanno rispettato le attese. A vincere – nettamente – la contesa è lo stesso mister della Juventus, il quale si piazza al primo posto con il 40% dei voti totali. Seconda posizione, invece, per lo Special One della Roma, al 26%. Di poco dietro, al terzo posto, l’allenatore in forza all’Inter (22%). Infine, troviamo quarto e più distaccato il mister del Milan (12%). Insomma, i tifosi hanno espresso la loro opinione: si propende maggiormente per l’esonero di Allegri. Il tempo, come sempre, darà i suoi verdetti.