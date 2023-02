Ha stregato Guardiola, Marotta costretto a cedere: servono 45 milioni

Pep Guardiola avrebbe messo gli occhi su uno dei big dell’Inter, che ha ricevuto riscontri molto positivi dagli uomini del Manchester City

L’Inter si è lanciata alla rincorsa di se stessa, più che del Napoli che ormai è sempre più irraggiungibile. Quindici punti sono una voragine quasi impossibile da colmare, soprattutto con i continui stop. L’ultimo a Genova con la Sampdoria penultima, uno 0-0 che ha senza dubbio gettato ulteriori ombre sulla stagione nerazzurra.

Almeno la Champions League in questo momento sembra traguardo decisamente alla portata visti i tre punti di vantaggio sulle inseguitrici, ma soprattutto la forza della propria rosa. La squadra di Inzaghi è l’unica, insieme alla Fiorentina, a essere perfettamente in corsa su tutte e tre le competizioni in cui è partita (la Juve è retrocessa in Europa League). In semifinale ci sarà lo scontro con Allegri, in Champions a giorni quello con il Porto di Conceicao. Neanche a dirlo, il cammino nella massima competizione europea è fondamentale soprattutto a livello economico, così come il piazzamento in campionato per la prossima stagione. Anche se il destino dell’Inter resta quello di muoversi con forza per quanto riguarda le cessioni. Marotta lo sa, Inzaghi e i calciatori pure. Non potendo disporre dell’incasso per l’addio di Skriniar, gli ‘obiettivi’ in uscita sono altri, Dumfries in primis. C’è la Premier, che però ha drizzato le antenne su un altro titolarissimo nerazzurro a sorpresa.

Calciomercato Inter, il Manchester City piomba su Dimarco: il prezzo

Le fasce esterne dell’Inter in questa stagione sono state un fattore importante, ma soprattutto grazie a due giocatori: Matteo Darmian e Federico Dimarco. Con Dumfries e Gosens che invece hanno un po’ deluso. L’esterno ex Parma ha rinnovato da poco il contratto con i nerazzurri, l’altro è diventato un simbolo per la tifoseria e generatore di prestazioni. In stagione sono arrivati quattro gol e quattro assist, ma soprattutto tante partite di qualità.

Che non a caso gli sono valse le attenzioni di diversi club. Secondo ’90min.com’, infatti, gli scout del Manchester City sarebbero rimasti colpiti proprio da Federico Dimarco. La sua capacità di incidere in zona offensiva e di giocare in diverse zone del campo applicando saggezza tattica e qualità, avrebbero fatto breccia nel club di Guardiola. Il City in estate saluterà definitivamente Cancelo dopo i mesi in prestito. Il Bayern sta cercando uno sconto sui 70 milioni per il riscatto, ma in ogni caso già Chelsea e Real Madrid sarebbero pronte a subentrare in estate.

A maggior ragione con l’addio del portoghese, i citizens non avrebbero ovviamente problemi economici. Secondo il portale inglese, l’Inter preferirebbe cedere qualcun altro, come Onana, che piace a Chelsea, Manchester United e Tottenham. Ma le necessità finanziarie ribadite dalla proprietà costringono Marotta a prendere in considerazione anche la cessione di Dimarco. La base di partenza per i nerazzurri sarebbe di circa 45 milioni di euro. Inoltre, come riporta ‘calciomercatoweb.it’, sull’esterno ex Verona si sarebbero posati anche gli occhi dell’Atletico Madrid.