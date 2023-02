Retrocessione in B come la Juventus: comunicato UFFICIALE

Bufera extra campo anche in Spagna: protagonista in queste ore il Barcellona. Intanto arriva un comunicato UFFICIALE della Federazione iberica

È esploso un autentico caso mediatico in Spagna con la Procura di Barcellona che indaga per sospetti pagamenti avvenuti tra gli anni 2016 e 2018 a favore di una società di proprietà dell’ex vicepresidente del Comitato Tecnico Arbitrale, Jose Maria Enriquez Negreira.

Una situazione estremamente scottante e che ha fatto rapidamente il giro del mondo sportivo, suscitando inevitabili reazioni. Negreira ha ricoperto il suo ruolo dal 1994 al 2018 e secondo quanto evidenziato da ‘Forbes’ il Barça potrebbe subire punizioni estreme come la retrocessione dalla Liga o la perdita di punti, un po’ come accaduto alla Juventus qualche anno, qualora l’inchiesta già avviata dalla Procura, concludesse che ha commesso i reati in questione. Ieri peraltro lo stesso Barcellona ha risposto in modo forte e deciso alla cosa annunciando “un’azione legale contro chiunque rovini l’immagine del Club con possibili insinuazioni contro la reputazione dell’entità che potrebbero derivare da queste informazioni”.

Situazione Barcellona, arriva il comunicato UFFICIALE della federazione

Nella giornata odierna ad esprimersi è stata invece la Federazione Spagnola, la RFEF che ha pubblicato un lungo comunicato in relazione allo tsunami mediatico che ha recentemente colpito il Barcellona.

Nella nota si legge:

“1 – Dopo le elezioni per la Presidenza della RFEF a fine di maggio 2018, con l’arrivo dell’attuale squadra di governo, la guida del CTA è stata rinnovata licenziando i precedenti amministratori, tra cui il Sig. Enríquez Negreira.

2 – La RFEF richiede, oltre alla dichiarazione di non conflitto di interessi da parte di tutti i membri dei vari organi e dipendenti, una dichiarazione estesa firmata da tutti i membri delle commissioni disciplinari e nomina arbitrale in cui sono obbligati a dettagliare qualsiasi reddito, indipendentemente da quanto ricevuto dalla RFEF, che potrebbe essere relativo al calcio, al fine di poter valutare e verificare l’effettiva e reale assenza di conflitti di interesse. Tutti i membri hanno presentato e firmato questi documenti.

3 – Ieri il Dipartimento di Integrità ha avviato una richiesta di informazioni riservata sia ai responsabili del CTA che dell’FC Barcellona.

4 – La RFEF ha accettato ieri di comparire nelle possibili procedure giudiziarie che si seguono su questa materia.

5 – Non appena saranno disponibili informazioni sufficienti, la RFEF adotterà le misure corrispondenti nel quadro della legalità che deve prevalere in tutte queste situazioni”.