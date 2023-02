Top club in vendita: prima offerta da tre miliardi

Dietro la proposta si cela Jahm Najafi, importante uomo d’affari iraniano-americano deciso ad investire nel mondo del calcio

Dopo la maxi acquisizione della scorsa estate del Chelsea da parte di Todd Boehly, un altro ricco imprenditore proveniente dal mondo statunitense sembra essere pronto a sbarcare nel calcio europeo con un investimento da capogiro per uno dei club più importanti in circolazione.

Il profilo è quello di Jahm Najafi, un miliardario iraniano-americano che – come Boehly – proviene già dal mondo dello sport. Proprietario della Najafi Companies e presidente ell’MSP Sports Capital, dal 2021 è diventato anche socio e vicepresidente dei Phoenix Suns in NBA e vicepresidente della McLaren Racing. Insomma, un vero e proprio appassionato degli sport col fiuto naturale per gli affari.

Secondo quanto riportato dal ‘Financial Times’, il ricco imprenditore da qualche tempo avrebbe preso di mira il Tottenham. Stando ad una prima ricostruzione, Najafi avrebbe giù formulato un’offerta per avere il club di Joe Lewis e Daniel Levy, attuali proprietari degli ‘Spurs’. Dinnanzi alla prima proposta da 3,1 miliardi di sterline, sarebbe però arrivata una risposta negativa. A quel prezzo, infatti, una cessione viene ritenuta ‘impossibile’ dal gruppo che oggi ha nelle mani le quote di maggioranza del Tottenham.

Cessione Tottenham, pronto il rilancio: ecco il prezzo per la cessione

In ogni caso, gli attuali proprietari non hanno assolutamente chiuso ad una cessione, fissando anzi una valutazione congrua al valore del club.

Per strappare il Tottenham dalle mani di Lewis e Levy, dunque, sarà necessaria un’offerta ben più alta, tra i 4 e i 4,5 miliardi di sterline. Questo non solo perché stiamo parlando di uno dei principali top club d’Europa che appartiene peraltro a quello che in questo momento è il miglior campionato in circolazione sia sotto il profilo economico che sportivo, ma anche per la recente costruzione del nuovo Tottenham Hotspur Stadium che rende il club ancor più appetibile.

Najafi starebbe quindi già lavorando con un consorzio per cercare di avvicinarsi nelle prossime settimane alla richiesta finale per acquisire le quote di maggioranza del club. Va ricordato che la scorsa estate il Chelsea venne ceduto per un prezzo molto alto, sui 5 miliardi di sterline circa.