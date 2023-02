PAGELLE E TABELLINO SALISBURGO-ROMA: Cristante super, Capaldo fortunato

Pagelle e tabellino Salisburgo-Roma, match valido per l’andata del playoff di UEFA Europa League 2022/23

ROMA

Rui Patricio 6: non è tanto impegnato, fa il guardiano. Non può nulla sul gol.

Mancini 6,5: pressa alto, morde le caviglie, come da sua indole. Qualche entrata scomposta, in ritardo, ma sostanzialmente un lavoro giusto.

Smalling 6,5: prezioso in chiusura, soprattutto in area come in un’occasione del primo tempo. Il solito ministro della difesa.

Ibanez 6,5: un paio di uscite così così, ma è in palla sia fisicamente che tatticamente. Bravo a scalare, è reattivo quando deve.

Zalewski 6: poco incisivo in fase offensiva, si fa vedere pochissimo ma presidia bene il suo lato di campo, anche se commette qualche errore tecnico di troppo. Bravo in una ripartenza nella ripresa, si impappina sul più bello.

Matic 6: chiamato agli straordinari in un momento in cui è imprescindibile. Uomo d’ordine, usa il fisico e il mestiere per distruggere sul nascere il centrocampo avversario. Resta preziosissimo. In ritardo su Capaldo in occasione del gol.

Cristante 7: il suo flash più bello il lancio magnifico che ha messo davanti alla porta Abraham nel primo tempo. Poi corre tanto, fa molto lavoro oscuro, è sempre ben posizionato e recupera tanti palloni. Prende anche un palo di testa. Gran partita.

El Shaarawy 6: presente e pericoloso negli ultimi metri, gli manca qualcosa in rifinitura ma è sempre propositivo e voglioso anche a metà campo.

Dybala 5,5: una delle pochissime prestazioni poco brillanti dell’argentino. Forse anche lui un po’ sulle gambe, si accede poco ed esce nell’intervallo. Mourinho sa che deve preservarlo come una specie in via di estinzione. Non era al meglio, era in panchina con il ghiaccio. Brutta scena. Dal 46′ Celik 5,5: non entra benissimo, è lento e non ci mette la voglia e la determinazione giusta.

Pellegrini 6: corre tantissimo, come sempre, quello non gli è mai mancato. Non arriva sempre lucido sotto porta, come in un paio di inserimenti, ma recupera palloni e strappa tante volte per creare la ripartenza. Dal 74′ Wijnaldum sv

Abraham 6,5: altra ottima prova. Di testa sono quasi tutte le sue, è sempre pericoloso, lavora per la squadra ma è anche presente in area. Fa tutto bene sul lancio di Cristante nel primo tempo, peccato perché poteva fare un po’ meglio. Dal 74′ Belotti 5,5: non bravissimo sull’occasione che ha in area, anche se il portiere fa un miracolo.

Allenatore: Mourinho 6,5: la sua Roma va di personalità, determinazione e voglia in casa di una squadra ostica e sostanzialmente merita di vincere. Non arriva il successo, anzi, ma almeno la prestazione è incoraggiante, ha le occasioni migliori. Una partita di livello, per questo la beffa è ancora più grande. Pregando che Dybala stia bene.