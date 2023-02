“Questo signore qua…”: Mourinho contro l’arbitro dopo Salisburgo-Roma

La Roma domina, spreca e finisce per perdere contro il Salisburgo: Mourinho analizza la gara di Europa League

Una sconfitta immeritata quella della Roma sul campo del Salisburgo nell’andata dei playoff di Europa League.

Al termine dell’incontro Mourinho analizza il match a ‘Sky’: “La partita l’abbiamo sempre controllata, l’abbiamo dominata, Rui Patricio non ha fatto intervento. Abbiamo sbagliato dei gol incredibili – le parole del portoghese – nel primo tempo c’era un netto rigore a nostro favore. Siamo stati sfortunati con il cambio dell’arbitro visto che è venuto questo signore qua. Subire gol alla fine è ingiusto, ma può capitare”.

Mourinho torna a sottolineare le tante palle gol sprecate dagli avanti giallorossi: “Bisogna mettere la palla dentro: se non lo fai, corri questo rischio. Noi siamo consapevole di chi siamo, dei nostri limiti e della nostra forza: quando la squadra dà tutto, non dirò mai una parola negativa”.

Infortunio Dybala, parla Mourinho dopo Salisburgo-Roma

Una serata sfortunata, come dimostra anche l’infortunio accusato da Dybala costretto ad uscire durante l’intervallo.

Mourinho sulle condizione fisiche dell’argentino non si sbilancia: “Non so come sta. Mi è stato detto che non era in grado di giocare il secondo tempo. Non so se è un infortunio, precauzione: al momento non so altro. Posso dire che senza di lui, abbiamo alzato El Shaarawy per avere dinamismo in avanti. Poi abbiamo messo Belotti per Abraham: quando abbiamo subito gol, non avevamo più nulla da fare”.