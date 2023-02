Dybala ko, Mourinho lo sostituisce a fine primo tempo: ecco cosa è successo

Paulo Dybala tiene in ansia tutti i tifosi della Roma e in generale il calcio italiano. José Mourinho l’ha sostituito a fine primo tempo per un problema muscolare

La Roma è ancora sullo 0-0 contro il Salisburgo nella sfida valida per i sedicesimi di finale di Europa League.

I giallorossi, però, non possono vivere con serenità il secondo tempo del match a causa di una notizia che pochi minuti fa ha fatto crescere l’ansia nel club della Capitale e nei suoi supporters. Paulo Dybala, infatti, ha accusato un problemino fisico durante il primo tempo. Si tratta di un fastidio muscolare che ha costretto José Mourinho a sostituirlo al termine dei primi 45 minuti, probabilmente a scopo precauzionale. Al suo posto è entrato Zeki Celik. Non proprio la stessa cosa, né come posizione né come ruolo in campo, ma a dire il vero cambiare il piano tattico è l’unica opzione possibile se viene a mancare il talento ex Juventus e Palermo. Ora la Roma dovrà fare a meno di lui da qui al finale di partita, ma spera che non sia nulla di grave, perché senza la Joya le cose vanno decisamente peggio e la sua qualità non è replicabile, non solo nel club giallorosso. Il calciatore è stato visto con il ghiaccio sulla coscia, segno che qualcosa preoccupa a livello muscolare e si trattava di un sovraccarico al flessore. Alla fine del primo tempo, invece, all’attaccante è stata applicata una fasciatura proprio al flessore della gamba destra.

Dybala è semplicemente essenziale per il gioco di Mourinho

L’intesa tra Mourinho e Dybala, infatti, non può essere messa in discussione. E soprattutto il percorso che l’argentino sta portando avanti con il tecnico portoghese.

L’amore è reciproco e, per questo, la Roma va a una velocità decisamente diversa che l’ex Juventus è in campo. È lui che cuce il gioco, ha i guizzi per decidere le partite negli ultimi trenta metri e soprattutto ha un tiro e una visione nell’assist che non si può trovare negli altri calciatori del reparto offensivo. Per tutti questi motivi, il club della Capitale non può far altro se non incrociare le dita: il futuro sul campo passa anche dalle condizioni di Dybala, su cui gli infortuni si sono accaniti fin troppo negli ultimi anni.