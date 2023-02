La Juve vince, ma i tifosi lo bocciano ancora: “Non sa fare nulla”

La Juve sta vincendo contro il Nantes, ma non sembra bastare ai tifosi che anche stasera stanno criticando aspramente un loro calciatore

La Juve non può fermarsi e soprattutto non può farlo in Europa League, trofeo che può essere il modo per rendere soddisfacente una stagione con più ombre che luci, sul campo e soprattutto dal punto di vista giudiziario.

I bianconeri stasera sono partiti molto bene imponendo tutta la loro qualità e schiacciando i francesi del Nantes. Un ottima partenza che ben presto ha portato al gol del vantaggio, quello di Dusan Vlahovic, arrivato dopo una grande azione orchestrata da Angel Di Maria e Federico Chiesa. Il tridente è sicuramente la nota più lieta di questo match che comunque ha anche dei lati bui e sempre tra i padroni di casa. Molti tifosi, infatti, durante il primo tempo hanno criticato aspramente Leandro Paredes. Ecco cosa sta succedendo.

Paredes sommerso dalle critiche dei tifosi della Juve durante il primo tempo

L’argentino non ha avuto un impatto esaltante in bianconero fin da inizio anno. Anche nel momento in cui sembrava un titolare assoluto di questa squadra, ha faticato a esprimere la sua qualità e le geometrie che gli sono richieste.

Ora, anche dopo pochi errori, i supporters della Vecchia Signora non fanno mistero della loro avversione verso il campione del mondo. In tanti lo paragonano ad Arthur, altro calciatore che a Torino non ha reso e molti altri suggeriscono di rispedirlo il più presto possibile al PSG. Insomma, l’ex Roma non sta riuscendo a convincere in Italia. Di seguito diversi tweet da parte dei tifosi.

Qualcuno mi aveva dato del matto quando avevo paragonato Paredes ad Arthur. Effettivamente avevano ragione… il secondo è meglio del primo! #JuveNantes — Mik (@mik94__) February 16, 2023

Il Paredes di Parigi non è mai arrivato a Torino. — Giuoggiuo (@giuoggiuo) February 16, 2023

#paredes è in assoluto il centrocampista più scarso che abbia mai indossato la maglia della #Juventus ha superato #arthur di gran lunga ed era impensabile qualcuno potesse riuscirci. — Claudio ★★★ (@ciceruacchio65) February 16, 2023

Temo molto Paredes…ed infatti ha gia perso una palla pericolosa #JuveNantes — Andrea (@shearxxx) February 16, 2023