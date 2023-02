“Dybala se ne andrà dalla Roma”: ecco cosa potrebbe succedere

Le parole sul futuro di Paulo Dybala, nella conferenza stampa della vigilia del match Salisburgo-Roma, hanno fatto molto discutere

È il giorno di Salisburgo-Roma, gara d’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League. Ma è anche il day after di alcune dichiarazioni sul futuro, rilasciate in conferenza stampa, di Paulo Dybala che hanno messo in allarme i tifosi giallorossi.

Insieme all’allenatore José Mourinho, l’ex numero 10 della Juventus ha risposto ad una domanda sulle voci che aleggiano in ottica calciomercato. E la risposta non ha lasciato indifferente: “Con tutto il rispetto, la clausola che ho nel contratto è una cosa tra i miei procuratori e la società. Non so quello che succederà a fine anno, non so nemmeno cosa succederà con Mourinho, devi chiederlo a lui. Voglio essere allenato da Mourinho perché è tra i migliori, penso solo al Salisburgo. L’anno è molto lungo e voglio vincere con la Roma e voglio che la Roma giochi in Champions League l’anno prossimo”.

Nubi che, è evidente, non sono state spazzate via. Anzi, queste parole vanno ad alimentare i rumor che circolano in queste settimane. Dybala è arrivato nella scorsa estate, a parametro zero dopo la scadenza naturale del contratto con la Juventus. Il 29enne di Laguna Larga, campione del Mondo con l’Argentina di Lionel Scaloni, ha firmato un contratto triennale con all’interno una clausola rescissoria non molto elevata, anche se la precisa entità non è stata rivelata ufficialmente. Ed è proprio questo particolare non da poco a creare dubbi ed incertezze sul futuro a Roma della ‘Joya’.

“Se arriva un’offerta importante, Dybala se ne va”

Sull’argomento è intervenuto, sul canale Twitch di Tv Play, l’opinionista e youtuber di fede juventina Gianni Bianco. E la sua posizione non lascia spazio ad interpretazioni: “Se a Dybala arrivasse un’offerta più importante, non tanto economica ma di prestigio, della Roma, ad esempio se dovesse tornare sotto l’Inter, il Milan o qualche club straniero che lotta per la Champions League, sono sicuro che andrebbe via”. Il ruolino di marcia di Dybala con la Roma in questa stagione è di tutto rispetto, con undici gol in ventuno presenze. L’uomo che trascina la squadra di Mourinho, almeno fino a giugno. Per il resto, si vedrà.