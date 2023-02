Convocati Juve, UFFICIALE: Allegri ne perde un altro

Forfait imprevisto nel giorno di Juve-Nantes: diramata la lista dei convocati di Massimiliano Allegri

È il giorno di Juve-Nantes. Questa sera, all’Allianz Stadium, inizierà l’avventura in Europa League della squadra di Massimiliano Allegri.

Una competizione che potrebbe spalancare le porte della Champions League ai bianconeri: “Abbiamo il dovere di passare il turno, l’Europa League può essere un passaggio per la Champions. Essere usciti dalla Champions League ci ha lasciato l’amaro in bocca e rabbia. L’Europa dà la possibilità di riempire il calendario. Stare settimane senza giocare è noioso, meglio giocare domenica-mercoledì o, visto che il mercoledì non possiamo, allora domenica-giovedì. Stiamo recuperando tutti, la rosa importante permette di giocarsela”. Lo ha dichiarato Allegri alla vigilia del Nantes, caricando l’ambiente e alzando ulteriormente l’attenzione dei suoi. Come noto, la Juve deve ancora fare a meno di Pogba e Milik e c’è anche un forfait dell’ultima ora.

Juventus-Nantes, fuori anche Perin: i convocati di Allegri

Il club bianconero ha diramato la lista dei convocati di Allegri. Oltre agli infortunati già noti, sarà assente anche Mattia Perin a causa di un’influenza. Torna capitano Bonucci.

Ecco la lista dei convocati per Juventus-Nantes.

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Crespi.

DIFENSORI: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani.

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Rabiot, Paredes, Fagioli.

ATTACCANTI: Chiesa, Vlahovic, Kean, Di Maria, Soulé, Iling-Junior.