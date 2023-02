Sorpresa Brahim Diaz, offerta con super ingaggio per l’addio al Milan

Per Brahim Diaz il futuro potrebbe cambiare: arriva l’offerta con ingaggio da calciatore top che potrebbe farlo tentennare

Un gol per urlare che il Milan è ancora vivo. Dopo Giroud in campionato, è toccato a Brahim Diaz in Champions. C’è la sua firma nella vittoria di martedì sera contro il Tottenham nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Un successo fondamentale per i rossoneri che possono dire così di avere archiviato al meglio la crisi di inizio anno. Le sette partite senza vittorie sono state dimenticate e contro gli Spurs di Conte è arrivata la vittoria che fa tornare a salire l’entusiasmo in casa milanista. Ora bisognerà completare l’opera a Londra e magari Pioli farà affidamento ancora una volta sul suo numero 10. Magari non garantisce colpi da trequartista raffinato, ma il 23enne di Malaga ha dimostrato di avere quel carattere che lo fa preferire a De Ketelaere. Il belga era stato acquistato per essere il trequartista titolare, ma – ad oggi – ha deluso le aspettative ed è Brahim Diaz il 10 sul quale conta l’allenatore del Milan.

Ma fino a quando? La sua situazione contrattuale è chiara: i rossoneri potrebbero acquistarlo a titolo definitivo per 22 milioni di euro, con il Real che potrebbe contro-riscattarlo a 27. Maldini però, come raccontato da Calciomercato.it, non ha intenzione di spendere la cifra pattuita all’epoca e cerca un consistente sconto. A complicare le cose anche una possibile offerta che garantirebbe a Brahim Diaz un ingaggio da top.

Calciomercato Milan, l’offerta per Brahim Diaz

Per Brahim Diaz, stando a quanto riportato da Relevo, è in arrivo una importante offerta da parte del Real Madrid.

I blancos hanno intenzione di puntare su di lui nel futuro e per dimostrare che sarà un calciatore centrale nel progetto tecnico sarebbe pronto un rinnovo fino al 2027 con ritocco verso l’alto dell’ingaggio.

Una mossa per far sì che Diaz si convinca di poter tornare al Real, con la certezza di non essere destinato a finire ai margini. Una proposta che, nonostante il calciatore si trovi bene a Milano, potrebbe sparigliare le carte e direzionare il suo futuro verso il ritorno in Spagna.