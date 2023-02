Clamoroso ritorno alla Juve: scelta fatta dopo l’avviso di Dybala

L’attaccante argentino è stato senz’altro tra i migliori in questa stagione della Roma di José Mourinho

Se la scorsa estate qualcuno aveva nutrito dei dubbi sulle sue condizioni, Paulo Dybala sino a questo momento ha messo a tacere qualsiasi cattiveria detta nei suoi confronti. L’attaccante argentino, a parte un breve stop prima dei Mondiali, ha garantito sia integrità fisica ma soprattutto la grande qualità che lo contraddistingue.

Preso a costo zero, dunque, per la Roma si è rivelato un vero e proprio colpaccio di mercato. Tanto rammarico invece sia per la Juventus, che lo ha ‘scaricato’ senza farsi troppi problemi, ma anche per l’Inter, che alla Joya in estate ha preferito il ritorno di Romelu Lukaku a Milano. Alcune dichiarazioni pronunciate ieri dall’argentino in conferenza stampa, però, hanno gettato nuove ombre sul suo futuro.

Nella prima giornata di Europa League, infatti, sia la Roma che la Juventus scenderanno in campo rispettivamente contro il Salisburgo e Nantes. Intervenuto nella conferenza stampa della vigilia ieri pomeriggio insieme a José Mourinho, Paulo Dybala ha lasciato qualche punto interrogativo in merito a ciò che potrebbe accadere sul mercato la prossima estate.

Calciomercato Roma, deciso il ritorno di Dybala alla Juventus

Sul contratto siglato da Paulo Dybala con la Roma pochi mesi fa, era infatti presente una clausola rescissoria per l’estero pari a 20 milioni di euro.

Una cifra che, dopo una stagione del genere della ‘Joya, spaventa i tifosi romanisti e che il ragazzo ha commentato con queste parole alla vigilia di Europa League: “Futuro? Con il tutto il rispetto la clausola che ho nel contratto è una cosa tra i miei procuratori e la società. Non so quello che succederà a fine anno, non so nemmeno cosa succederà con Mourinho, devi chiederlo a lui”.

Nel sondaggio di questa mattina abbiamo così chiesto sui social di Calciomercato.it in quale club vedrebbero meglio Dybala dalla prossima stagione. Gli utenti del canale Telegram hanno votato in maggioranza per il clamoroso ritorno alla Juventus con il 44%. Secondo posto per l‘Inter con il 27%, davanti al Milan al 16% e al Napoli ultimo a quota 13%.