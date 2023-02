Elasticità tattica per la Salernitana: il possibile undici di Paulo Sousa

C’è curiosità per vedere all’opera la Salernitana targata Paulo Sousa: ecco come potrebbero giocare i campani con il tecnico lusitano

Un esteta del calcio per la Salernitana: dopo un anno di gestione Nicola, la squadra granata cambia pelle. Ecco come potrebbe giocare sotto la gestione dell’allenatore portoghese.

Inizia il nuovo corso targato Paulo Sousa per la Salernitana: l’allenatore portoghese erediterà la squadra allenata da Davide Nicola nell’ultimo anno. Il tecnico piemontese lo scorso anno era partito dal 4-4-2, per poi passare al 3-5-2, modulo con cui ha portato la compagine campana alla clamorosa salvezza.

Il 3-5-2 ha rappresentato il diktat tattico anche di questa stagione, almeno fino al primo esonero: dopo il ko per 8-2 a Bergamo, la Salernitana, contro Napoli, Lecce e Juventus, è partita con la difesa a quattro, in una sorta di camaleontico 4-3-3 che si trasformava in 4-5-1, con tanto lavoro di sacrificio per Boulaye Dia.

Sousa alla Salernitana: come giocherà la squadra granata

Paulo Sousa è tutt’altro che un integralista: a Firenze ha fatto molto bene per due anni con il 3-4-2-1, modulo che potrebbe essere riproposto anche in terra campana. I centrali difensivi abbondano e i prescelti potrebbero essere Bronn (capace di agire anche da terzino destro), Troost–Ekong e Pirola, con Sambia e Bradaric sulle fasce (in attesa del rientro di Mazzocchi).

Abbondanza anche in mediana, dove Paulo Sousa potrebbe affidarsi alla coppia composta da Bohinen e Lassana Coulibaly, con Maggiore vicino al rientro e altro elemento che potrebbe tornare utile. Il rebus è su chi schierare alle spalle della punta: magari Candreva e Dia a sostegno di Piatek, ma anche Vilhena e Bonazzoli potrebbero agire sulla trequarti.

Il tecnico lusitano, quando Mazzocchi sarà abile ed arruolabile, potrà puntare anche su un più “tradizionale” 3-5-2, ma nel corso della sua carriera ha spesso adoperato la difesa a quattro, e proprio da questo elemento si potrebbe ripartire. Paulo Sousa ha già visto all’opera la Salernitana di persona e avrà sicuramente le idee chiare su quali aspetti lavorare maggiormente.

Paolo Siotto