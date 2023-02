Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 15 febbraio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 15 febbraio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 15 febbraio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Aperture dei quotidiani italiani naturalmente dedicate all’impresa del Milan, che batte il Tottenham nell’andata degli ottavi di finale di Champions riscattando un periodo durissimo. La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con “Milan da Diaz“. Ieri è stato anche il giorno della presentazione della nuova Ferrari: “Vai Rossa! Rivoluzione Ferrari per l’assalto al titolo“. Intanto, situazione delicata all’Inter dopo il passo falso di Genova: “Inzaghi in affanno, i tifosi attaccano. Inter preoccupata“.

Sul ‘Corriere dello Sport’, invocazione vera e propria al match winner di ieri sera: “Diaz sia lodato“. “E’ Real Ferrari” il titolo dedicato invece alla presentazione della Rossa di Maranello. Intanto, Napoli sempre più vicino allo scudetto: “Vince Napoli al 99,46%” è la percentuale comunicata da Opta.

Su ‘Tuttosport’, “Danilo e i fedelissimi“: dopo il rinnovo del brasiliano, ecco chi resterà alla Juventus in qualsiasi caso. “Ferrari, rombo Mondiale” è il titolo che lancia la missione iridata della Rossa. Di spalla, la vittoria del Milan evidenziata con “Diaz, il tuffo del Diavolo. Conte a terra“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di mercoledì 15 febbraio 2023

Anche all’estero, si parla, naturalmente, di Champions League sui quotidiani sportivi. Il Psg cade in casa con il Bayern Monaco e in Francia ‘L’Equipe’, giocando sul nome del marcatore decisivo, si chiede come poter rimontare al ritorno: “Coman s’en remettre?“.

In Inghilterra, invece, si mastica amaro per il ko del Tottenham e il ‘Daily Express’ titola “A hard Diaz night“. Intanto, oggi, è il giorno del big match di campionato tra Arsenal e Manchester City, che sarà fortemente indicativo per la lotta per il titolo: “You want it? Ok. Fight…take it“.