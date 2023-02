Furioso dopo la Champions: ha spinto un fotografo

È tornata la Champions League con le due sfide di ieri sera che hanno visto trionfare Milan e Bayern Monaco di misura su Tottenham e PSG. A Parigi tensione per Sergio Ramos

La musichetta della Champions ha ripreso a suonare negli stadi europei a partire da Milan-Tottenham e Paris Saint Germain-Bayern Monaco di ieri sera. Due gare risolte di misura rispettivamente da Brahim Diaz e Coman.

Promossi i rossoneri di Stefano Pioli che hanno dato un ulteriore calcio alla crisi, dopo la vittoria sul Torino, vincendo anche in ambito europeo e mettendosi in condizione di favore in vista del ritorno in Inghilterra. Grande curiosità la suscitava però l’altra sfida della serata, tra i più grandi big match di questi ottavi di finale. Una parata di stelle, al netto di qualche assenza importante, quella che si è vista al Parco dei Principi in una gara che ha premiato il piglio del Bayern Monaco, dominante soprattutto nel primo tempo dal punto di vista del palleggio e capace di trovare il vantaggio nella ripresa con una zampata di Coman che ha visto però la netta complicità di un Donnarumma criticatissimo.

Il PSG perde in casa contro il Bayern: nervosismo Sergio Ramos dopo la partita

Critiche che in generale sono arrivate a tutto il Paris Saint Germain delle stelle per il ko di ieri: da Messi a Neymar passando per Donnarumma, Hakimi e tutti gli altri. Il difensore spagnolo ex Real Madrid Sergio Ramos, è stato inoltre protagonista di un post partita infuocato.

Rabbi e delusione hanno accompagnato il PSG nel dopo gara e si è visto chiaramente anche dagli atteggiamenti di Ramos. Il numero 4 iberico è stato pizzicato dalle telecamere nel momento in cui i calciatori parigini sono andati a salutare i tifosi. Diversi fotografi erano lì presenti ad immortalare la scena e come si evince da un video il centrale spagnolo si è imbattuto in due di loro. Il primo è entrato in contatto accidentalmente camminando all’indietro, mentre il secondo sul lato mentre era intento a fare una foto. Ramos spazientito dalla situazione ha spintonato piuttosto vigorosamente quest’ultimo con uno sguardo anche piuttosto agitato.