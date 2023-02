Altro ribaltone in Serie A: c’è anche Pirlo per la panchina

In Serie A c’è una squadra che non sta rendendo al meglio sul campo e l’allenatore potrebbe essere esonerato a breve: si pensa pure a Pirlo

Siamo in una fase alquanto delicata della stagione, dove è necessario sbagliare il meno possibile. Questo perché accumulare troppi passi falsi adesso potrebbe ovviamente compromettere gli obiettivi stagionali prefissati. A volte, però, si entra in un vortice dal quale poi è molto complicato uscire.

Basti pensare all’ultimo periodo che ha attraversato il Milan targato Stefano Pioli, entrato in crisi dopo il pareggio beffa in extremis contro la Roma di José Mourinho. Da quel momento i rossoneri si sono resi protagonisti in negativo di prestazioni assolutamente da dimenticare, che rendono senza dubbio più difficile la qualificazione del ‘Diavolo’ alla prossima Champions. Ma proprio nella massima competizione europea è giunta una possibile svolta, rappresentata dal successo interno nell’andata degli ottavi di finale ai danni del Tottenham guidato da Antonio Conte, che in territorio europeo lascia sempre un po’ a desiderare. Ora Pioli avrà modo di preparare le sfide che verranno con più ottimismo e tranquillità. Al contrario di Davide Nicola: il patron della Salernitana Danilo Iervolino, a seguito dell’amaro ko di misura sul campo del Verona, ha deciso di esonerare nuovamente l’artefice della miracolosa salvezza dei granata nella scorsa stagione. Al suo posto Paulo Sousa, il quale ha già accumulato esperienza in Italia allenando per due anni la Fiorentina. La stessa sorte di Nicola potrebbe toccare a breve anche ad un altro trainer del nostro campionato, con la società che starebbe pensando pure ad Andrea Pirlo per rimpiazzarlo.

Spezia, la panchina di Gotti può saltare: c’è anche Pirlo tra i candidati per il sostituto

Trattasi dello Spezia e di Luca Gotti, come riferisce ‘Sky Sport’. Secondo la nota emittente satellitare, il club ligure avrebbe già comunicato all’allenatore l’esonero. Non è andato giù, infatti, l’ultimo pareggio subito in rimonta contro l’Empoli.

Si ragiona, dunque, sui possibili sostituti e, come detto, Pirlo – attualmente in Turchia al Fatih Karagumruk – è uno dei candidati. Nei pensieri dello Spezia, inoltre, ci sono anche Roberto D’Aversa e Leonardo Semplici (quest’ultimo in pole per il momento). Chissà che Pirlo non possa davvero tornare in Serie A per approdare allo Spezia. Staremo a vedere.