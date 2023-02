Elkann rinnova la Juventus: Allegri ‘raddoppia’ con una missione

Dopo l’inibizione di Cherubini, John Elkann cambia la dirigenza della Juventus e Allegri raddoppia: ora ha un nuovo obiettivo

La stagione della Juventus era iniziata con dei presupposti completamente diversi rispetto alla situazione attuale. Gli arrivi di giocatori come Pogba, Bremer e Di Maria aveva acceso gli entusiasmi e lo scudetto era il primo obiettivo di Massimiliano Allegri.

E, invece, le difficoltà sono state parecchie sul terreno di gioco. I bianconeri non sono mai stati realmente in corsa per il tricolore, anche a causa di un ritmo frenetico e insostenibile tenuto dal Napoli di Spalletti, e i 15 punti di penalizzazione arrivati per il filone plusvalenze sono stati la ‘mazzata definitiva’. L’inibizione di Federico Cherubini, poi, ha costretto la Juventus ad un riassetto dirigenziale: John Elkann pronto ad aumentare i poteri di Massimiliano Allegri.

Nuovo assetto dirigenziale in casa Juve: Allegri ‘potenziato’ deve vincere l’Europa League

Nell’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ è riportato come John Elkann stia sistemando la dirigenza bianconera con un nuovo assetto: i tre uomini fondamentali, in questo momento, saranno Calvo, Manna e Massimiliano Allegri.

La Juventus sta attraversando un momento delicatissimo, con le vicende processuali che rendono incerto e fumoso il futuro del club. Proprio per questo motivo, quindi, avere una dirigenza solida e ben definita è diventato fondamentale. Nella nuova ‘Madama’ la figura centrale è quella di Francesco Calvo, nominato poche settimane fa Chief Football Officer del club. Tutta la parte sportiva della società passerà da Calvo, affiancato da Giovanni Manna e da… Massimiliano Allegri.

I poteri del tecnico livornese sono stati estesi anche a livello dirigenziale, per affrontare al meglio questa situazione emergenziale. Inoltre, la Juventus avrebbe fissato anche un nuovo obiettivo stagionale per la squadra di Allegri: la vittoria dell’Europa League. Giovedì inizierà il cammino dei bianconeri in EL, con la sfida contro i francesi del Nantes, e la volontà della società sarebbe quella di dare massima priorità alla competizione europea. Un’eventuale vittoria della coppa, infatti, consegnerebbe automaticamente alla Juventus la qualificazione alla prossima Champions League come testa di serie. Salvo ulteriori sanzioni dalla UEFA, quindi, sarebbe il modo più diretto per restare in Champions a disposizione dei bianconeri.