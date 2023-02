Inter ‘tradita’ dall’ex: colloqui in corso per il colpo a zero

Un ex nerazzurro starebbe lavorando sotto traccia per bloccare in anticipo un possibile parametro zero della prossima estate

A complicare ulteriormente una corsa scudetto che vedeva il Napoli già ampiamente al comando prima dell’ultima giornata di campionato, ci ha pensato il pareggio ottenuto ieri sera dall’Inter sul campo della Sampdoria. Un risultato che ha fatto scivolare la formazione nerazzurra a -15 punti dal primo posto occupato dagli azzurri.

Insomma, dando uno sguardo gli obiettivi stagionali – oltre alle fasi finali di Champions League e Coppa Italia -, la squadra di Simone Inzaghi dovrà a questo punto guardarsi le spalle soprattutto dalle inseguitrici in Serie A per difendere un secondo posto (o comunque un piazzamento tra le prime quattro del campionato) che varrebbe l’accesso diretto alla massima competizione europea, fissato come obiettivo minimo da parte della dirigenza nerazzurra.

L’andamento dell’Inter da qui alla fine nelle tre competizioni rimaste potrebbe tra le altre cose orientare il prossimo mercato dei nerazzurri. Considerate le difficoltà economiche del club, i dirigenti stanno già osservando alcuni profili utili da poter strappare in estate a costo zero. Tra questi, un nome circolato con insistenza nelle ultime settimane è quello di Roberto Firmino, attaccante del Liverpool in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2023.

Calciomercato Inter, l’Atletico Madrid si inserisce nella corsa per Roberto Firmino

Secondo le ultime indiscrezioni circolate in Spagna, sul centravanti brasiliano sarebbe piombato un ex nerazzurro.

Si tratta del ‘Cholo’ Simeone, allenatore che da sempre stravede per le qualità offensive di Roberto Firmino. Stando a quanto riportato da ‘todofichajes.com’, l’Atletico Madrid avrebbe intrapreso i primi colloqui con l’entourage del calciatore, mostrando parecchio interesse per averlo a parametro zero la prossima estate.

I ‘colchoneros’, insieme all’Inter, sembrano comunque essere in compagnia anche di altri club come Juventus e Real Madrid. Non va infine scartata anche l’opzione di un rinnovo in extremis del brasiliano con il Liverpool. Una pista, quest’ultima, che diversi tabloid inglesi hanno rilanciato nelle ultime settimane anche in virtù dell’ottimo rapporto che lega l’attaccante a Jurgen Klopp e alle parole di apertura dell’agente pronunciate ad inizio febbraio.