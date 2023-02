Lautaro come Vlahovic: doppia esclusione inattesa

I due attaccanti di Inter e Juventus erano stati presi in considerazione da un top club in Europa

Se in campionato le cose non sono andate sino a questo momento per il verso giusto, è dal mercato che per Inter e Juventus giungono buone notizie. I due club, che il prossimo aprile saranno l’uno di fronte l’altro per giocarsi le semifinali di Coppa Italia, non sono comprensibilmente soddisfatti dell’attuale stagione.

A causa dei 15 punti di penalizzazione inflitti dalla Procura Federale, i bianconeri si ritrovano ben lontani in classifica dalla lotta per la Champions League. 15 come i punti che li separano dai nerazzurri e come le lunghezze di vantaggio ottenute dal Napoli sul secondo posto dopo l’ultima giornata di campionato. Insomma, uno scenario che davvero in pochi avrebbero mai potuto immaginare ai nastri di partenza di questa stagione.

Tornando al mercato, invece, la buona notizia per Inter e Juventus riguarda proprio Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic. I due centravanti di spicco di Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri, infatti, erano entrati nella lista dei desideri del Bayern Monaco. Dopo aver ceduto Lewandowski al Barcellona, il club bavarese non ha realmente rimpiazzato il polacco con un vero numero 9, affidandosi al solo Choupo-Moting in avanti.

Calciomercato Inter e Juve, il Bayern Monaco punta tutto su Kane

Sia Lautaro che Vlahovic, secondo quanto riportato da ‘Sport Bild’, non sarebbero più degli obiettivi del club bavarese per il futuro.

Il Bayern Monaco, che in passato ha sondato anche la pista Rashford, ha in questo momento occhi solo per Harry Kane. L’attaccante inglese viene considerato come il miglior profilo sul mercato, adatto all’idea di gioco del tecnico Julian Nagelsmann. Dopo essere stato più volte sul punto di andar via, stavolta per il centravanti potrebbe essere davvero la volta buona.

Tanto dipenderà anche da quello che sarà il futuro di Antonio Conte alla guida degli ‘Spurs’. L’allenatore leccese andrà in scadenza di contratto al termine della stagione e la sua permanenza potrebbe convincere Kane a dare ulteriore fiducia al progetto sportivo del Tottenham rinunciando alla possibilità di poter giocare per uno dei club da anni al top in Europa come il Bayern Monaco.