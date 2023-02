Annuncio su Inzaghi: “L’Inter non ha soldi da buttare su un nuovo allenatore”

L’Inter continua a non offrire un rendimento costante in Serie A dove ieri sera è arrivato un altro passaggio a vuoto con il pareggio contro la Sampdoria. Critiche anche per Simone Inzaghi per il suo operato. Per il futuro arriva l’annuncio di Biasin

Con il pari di ieri a Marassi l’Inter ha perso altri due punti nei confronti del Napoli capolista, scivolando a -15 dopo 22 giornate, e complicando oltremodo le proprie ambizioni in Serie A. La settimana prossima sarà invece tempo di tornare in Champions League, non prima della partita di sabato contro l’Udinese.

Un’altra sfida da non fallire per non rendere ancora più difficile la strada della truppa di Inzaghi, molto criticato anche dopo la gara contro la Sampdoria. Il tecnico nerazzurro paga infatti un’incostanza di rendimento e risultati evidente che stride nel confronto tra quanto fatto nei cammini di coppa e quello di campionato. Al di fuori della Serie A Lautaro e soci hanno vinto la Supercoppa, sono in semifinale di Coppa Italia e si giocheranno gli ottavi di finale di Champions League nella doppia sfida contro il Porto.

Calciomercato Inter, l’annuncio di Biasin su Inzaghi e i problemi dei nerazzurri

Quando i risultati non arrivano spesso e volentieri è proprio l’allenatore a finire nel polverone. È accaduto diverse volte quest’anno a Simone Inzaghi che ha dovuto registrare svariate battute d’arresto con annesse critiche da parte di media e soprattutto tifosi.

Al di là delle problematiche di campionato la stagione resta comunque aperta sul fronte coppe e a chi chiede del futuro dello stesso tecnico piacentino, il giornalista Fabrizio Biasin ai microfoni di Calciomercato.it su TvPlay in diretta su Twitch, ha così risposto: “Futuro Inzaghi? Bisogna anche ricordare che l’Inter non ha mille lire da buttare per un nuovo allenatore”. Una considerazione inevitabile su quello che sarà il destino dell’allenatore dell’Inter, legato ai risultati ma anche alle possibilità attuali del club.