Provvedimenti immediati: UFFICIALE la penalizzazione in classifica

La Federazione prende provvedimenti immediati: è già ufficiale, ecco il comunicato diffuso questa mattina. Tutti i dettagli

Svolta storica nel calcio nella lotta contro il razzismo. Per la prima volta, una Federazione decide di sanzionare i club con delle penalizzazioni.

Lo ha annunciato la Federcalcio brasiliana attraverso un comunicato ufficiale: “Il razzismo sarà punito con rigore sportivo nel calcio brasiliano. La CBF è il primo ente ad inserire, nel Regolamento Generale di Gara, la possibilità di sanzionare sportivamente una società in caso di razzismo con la penalizzazione di un punto. Il provvedimento entra in vigore nella Copa do Brasil”. Il provvedimento entrerà subito in vigore, a partire dal prossimo 22 febbraio.

“La lotta contro il razzismo va di fretta. La CBF sta facendo la sua parte. Abbiamo deciso di andare ancora oltre con le punizioni e possiamo prendere fino a un punto da un club in una delle nostre competizioni”, ha dichiarato il presidente Ednaldo Rodrigues. Nella nota pubblicata, “è considerata gravissima l’infrazione di carattere discriminatorio praticata da dirigenti, rappresentanti e professionisti delle Società, atleti, allenatori, componenti della Commissione tecnica, tifosi e squadre arbitrali nelle competizioni coordinate dalla CBF”.