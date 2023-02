Il Manchester City cala il tris e sbanca l’Emirates: Guardiola agguanta l’Arsenal in vetta

Premier League ufficialmente riaperta dopo il successo del Manchester City che ha vinto la sfida contro l’Arsenal per 1-3.

La partita dell’anno in Premier League che potrebbe imprimere la svolta decisiva ad un campionato fino a qualche ora fa dominato dall’Arsenal. All’Emirates Stadium il Manchester City si impone per 1-3 al cospetto dei Gunners, raggiunti in classifica dagli uomini di Guardiola.

Ad aprire le danze ci ha pensato Kevin De Bruyne al 24′, dopo che il City aveva preso in mano le redini dell’incontro con qualità nel palleggio ed tecnica sopraffina dalla cintola in su. La reazione dei padroni di casa al primo schiaffo non è tardata ad arrivare. Poco prima della fine del primo tempo, infatti, Saka è glaciale dagli undici metri, regalando ai suoi il momentaneo pareggio.

I Citizens, però, ricominciano a mulinare gioco senza soluzione di continuità, creando i presupposti per passare in vantaggio in diverse circostanze con Haaland e Grealish. L’Arsenal quando può prova a dire la sua soprattutto in ripartenza anche se è costretto a capitolare al ’72, quando Grealish inchioda l’1-2. L’Arsenal si scopre e presta il fianco alla qualità di Haaland e compagni. Proprio il bomber del City, al minuto 82 cala il tris e mette in ghiaccio una gara dalla valenza non indifferente. Con questo successo il City agguanta l’Arsenal in testa alla classifica, anche se gli uomini di Guardiola hanno ancora all’attivo una gara in più.

CLASSIFICA Manchester City* 51, Arsenal 51, United* 46, Newcastle 41, Tottenham* 39, Brighton** e Fulham* 35, Brentford 34, Liverpool** 32, Chelsea 31, Aston Villa 28, Crystal Palace 25, Leicester e Nottingham 24, Wolves 23, West Ham 20m Leeds 19, Everton e Bournemouth 18, Southampton 15

Con 23 partite all’attivo *, Con 21 partite all’attivo **, le altre a 22.