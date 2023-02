Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 14 febbraio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, martedì 14 febbraio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 14 febbraio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Torna la Champions con il Milan che ospita a San Siro il Tottenham di Antonio Conte: “Tocca a voi”, si legge sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Pioli ha bisogno dei suoi campioni per provare a sognare. L’Inter non sfonda sul campo della Sampdoria: -15 dal Napoli, vantaggio record: “Lukaku-Barella, che lite”, sottolinea il quotidiano meneghino sull’acceso diverbio tra i due nerazzurri. Intervista a Prandelli: “Juve, conosco Vlahovic, è un predestinato. Studi Haaland”. Il coming out di Jankto: “Sono gay, mi sento libero e non voglio più nascondermi”.

Anche il Corriere dello Sport dà ampio spazio all’impegno di questa sera in Europa del Milan: “La Champions come un derby”. Pioli contro il Tottenham di Conte: “Possiamo farcela”. Solo 0-0 per Inzaghi a Marassi contro la Sampdoria: “L’Inter litiga, Napoli a +15”. La rivelazione di Jankto: “Sono gay e ve lo dico”. Un altro avvicendamento in panchina in Serie B: “Dopo Cannavaro verso l’esonero anche De Rossi”.

Su Tuttosport campeggia l’intervista esclusiva a Danilo: “Juve ti credo e firmo”, il titolo in prima pagina con le parole del capitano bianconero. “Il contratto scade nel 2024, presto ci saranno novità. Ho fiducia nel club: supererà questo momento”, dice Danilo. “Clamoroso Collegio di garanzia: Sandali si autosospende”, a proposito dell’inchiesta sui bianconeri. “Milan, contro Conte una notte da Leao”, riecco la Champions con i rossoneri in campo a San Siro. Delude l’altra milanese: “Samp con orgoglio, Inter a nervi testi”. Sul mercato e i gioielli del Torino: “Oro Schuurs, 50 milioni dalla Premier”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di martedì 14 febbraio 2023

“Champions a lo grande” è l’apertura del quotidiano spagnolo AS. PSG-Bayern e Milan-Tottenham aprono gli ottavi della massima competizione. Il Chelsea ha speso 400 milioni sul mercato, gli altri rinforzi stellari delle big: Gakpo, Cancelo, Guedes e Porro. Ceballos ‘acquisto’ del Real Madrid. Il big match tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco catalizza ovviamente l’attenzione in Francia, la prima pagina de L’Equipe: “Dites-le avec des buts”. Messi, Mbappe e Neymar nel giorno di San Valentino hanno la possibilità di riconquistare i tifosi parigini.