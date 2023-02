PAGELLE E TABELLINO MILAN-TOTTENHAM 1-0: Thiaw monumentale, Kjaer-Hernandez top

Pagelle e tabellino del match di San Siro, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League

Basta un gol di Brahim Diaz al Milan per portare a casa la vittoria contro il Tottenham. I rossoneri si ritrovano con una prestazione di alto livello. E’ soprattutto la difesa a sfoderare una prestazione perfetta.

Ecco i voti:

MILAN

Tatarusanu 6,5 – Non è chiamato ad alcun intervento importante ma mostra sicurezza, soprattutto nelle prese alte.

Kalulu 7 – Il ruolo di braccetto di destra è davvero il suo e lo dimostra anche stasera, con una prova praticamente perfetta.

Kjaer 7 – Torna il leone prima dell’infortunio. E’ intenso e dà davvero tutto, fino alla fine, non facendo mai giocare Kane. Splendido nel finale quando chiude perfettamente proprio sull’inglese.

Thiaw 7,5 – Aggressivo, veloce e potente. Mostra tutte le sue qualità il centrale tedesco, con cui domina sugli attaccanti degli Spurs.

Saelemaekers 6 – Non è sempre lucido quando ha la palla tra i piedi ma corre per tutta la partita. Perfetto dietro, è ottima la diagonale difensiva a fine primo tempo con cui salva tutto. Dal 77′ Messias s.v.

Tonali 7 – Intenso come i vecchi tempi. Non fa respirare i portatori di palla del Tottenham. Torna così ad essere l’anima e il cuore del Milan. Dall’85’ Pobega s.v.

Krunic 6,5 – Il bosniaco è davvero ovunque, non avrà la qualità di Bennacer ma dà una mano fondamentale alla retroguardia rossonera.

Hernandez 7,5 – Torna ad accendere il turbo e manda in crisi la retroguardia del Tottenham. A farne le spese è soprattutto Romero, che non riesce a tenerlo. Grazie alla sua caparbietà arriva il gol di Brahim Diaz.

Diaz 7 – Ha il merito di sbloccare la partita grazie alla sua voglia di non mollare. Durante il match però si vede poco e quando ha la palla tra i piedi non sempre fa la cosa giusta. Dal 77′ De Ketelaere s.v.

Giroud 6,5 – Bravo a giocare di sponda, si sacrifica tantissimo, ripiegando fino alla propria area. Non ha palle giocabile per timbrare il cartellino ma la sua prova è più che sufficiente.

Leao 6 – Parte fortissimo, mettendo subito in difficoltà la retroguardia del Tottenham, con le sue accelerate. In chiusura di primo tempo spreca un ottimo contropiede, sparando in curva. La ripresa si apre con un altro paio di ottimi spunti, che infiammano San Siro ma manca lo spunto che avrebbe permesso al Milan di chiudere la partita. Dal 90′ Rebic. s.v.

All. Pioli 7,5 – Il suo Milan torna a vincere una partita importante e lo fa grazie alle sue idee. Il tecnico campione d’Italia rialza la testa e può esultare per una vittoria che vale davvero tanto.

TOTTENHAM

Forster 6,5 E’ reattivo sul primo tiro di Brahim Diaz ma non può nulla sulla ribattuta. Dopo la rete subita non è chiamato a nessuno intervento.

Romero 4,5 – Soffre maledettamente Theo Hernandez, che lo salta facilmente. Perde il contrasto con il francese in occasione del gol. Rischia il cartellino rosso entrando male sulla caviglia di Tonali.

Dier 5,5 – Fatica a contrastare Giroud. In occasione del gol subito non è certo esente da colpe.

Lenglet 5 – Il braccetto mancino di Conte va spesso in difficoltà. Dall’80’ Davies s.v.

Emerson 5 – Gioca sul lato di campo in cui il Milan attacca di più. Non sembra spiccare per qualità.

Sarr 5 – Appoggi spesso sbagliati. A centrocampo il Tottenham manca di personalità e gran parte della colpa sua.

Skipp 4,5 – Il giovane centrocampista riesce a far peggio del compagno di reparto. E’ timido e raramente fa la cosa giusta.

Perišić 4 – Non c’è traccia del Perisic ammirato nei derby. Partita anonima per il croato, mai pericolosoo.

Kulusevski 4,5 – Il suo ritorno in Italia non è proprio positivo. L’ex Juventus fatica ad accendersi. E’ controllato benissimo da Thiaw che non lo fa ragionare. Dal 70′ Richarlison s.v.

Kane 5 – E’ costretto a cercarsi il pallone lontano dall’area di rigore. E’ sempre spalle alla porta e perde il duello con i difensori rossoneri.

Son 5 – Dopo un primo tempo accettabile sparisce tra le maglie rossonere, soffrendo l’aggressività degli avversari. Dall’80’ Danjuma s.v.

All. Conte 5 – Momento no per la squadra di Conte, che non riesce mai a rendersi pericolosa. Perde la sfida a distanza con Stefano Pioli.

Schärer 4 – Gestione di cartellini davvero discutibile. Inspiegabile il giallo a Romero, che avrebbe meritato il rosso diretto.

TABELLINO

MILAN-TOTTENHAM 1-0

MILAN (3-4-3): Tătăruşanu; Kalulu, Kjær, Thiaw; Saelemaekers, Tonali, Krunić, Hernández; Díaz, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Nava; Ballo-Touré, Calabria, Gabbia; Pobega; De Ketelaere, Messias, Origi, Rebić. All.: Pioli.

TOTTENHAM (3-4-3): Forster; Romero, Dier, Lenglet; Emerson, Sarr, Skipp, Perišić; Kulusevski, Kane, Son. A disp.: Austin, Whiteman; Davies, Porro, Sánchez, Tanganga; Danjuma; Richarlison, Lucas Moura. All.: Conte.

Arbitro: Sandro Schärer (SUI).

GOL: 7′ Brahim Diaz (M)

AMMONITI: 47′ Romero (T), 63′ Lenglet (T), 80′ Tonali (M), 92′ Theo Hernandez (M)

ESPULSI: